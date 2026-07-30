Le visite guidate alla XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” rappresentano una delle esperienze culturali più interessanti dell’estate 2026 a Grottaglie. Ospitata nelle suggestive sale del Castello Episcopio, la prestigiosa esposizione internazionale offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino alcune delle più innovative opere di ceramica contemporanea provenienti da tutto il mondo. Grazie alle visite organizzate dal Comune di Grottaglie, Assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con CoopCulture, sarà possibile approfondire il significato delle opere e scoprire i protagonisti di uno degli eventi artistici più importanti della Puglia.

Indice

La mostra Mediterraneo al Castello Episcopio

Dal 4 luglio al 18 ottobre 2026, il Castello Episcopio di Grottaglie ospita la XXXIII edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”, una manifestazione che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento internazionale per il mondo della ceramica artistica.

L’edizione 2026 raccoglie 81 opere realizzate da artisti provenienti da 29 Paesi, offrendo un percorso espositivo ricco di creatività, ricerca e sperimentazione. Le opere affrontano temi attuali come ambiente, identità, dialogo tra culture e cambiamenti sociali, dimostrando come la ceramica sia oggi una forma d’arte contemporanea capace di raccontare il presente.

Accanto alla sezione principale trova spazio anche la sezione “Grande Opera”, composta da 15 installazioni pensate per dialogare con gli spazi del Castello Episcopio e con il patrimonio architettonico della città.

Per conoscere tutti gli eventi a Grottaglie è possibile consultare il calendario sempre aggiornato.

Per accompagnare il pubblico alla scoperta della mostra sono state organizzate una serie di visite guidate che permetteranno di approfondire il percorso espositivo insieme a personale qualificato.

Le visite si svolgeranno con partenza alle ore 17:15 dal Castello Episcopio nelle seguenti date:

30 luglio 2026

6 agosto 2026

13 agosto 2026

20 agosto 2026

27 agosto 2026

3 settembre 2026

10 settembre 2026

17 settembre 2026

24 settembre 2026

La visita guidata rappresenta il modo migliore per comprendere il significato delle opere esposte e conoscere il percorso creativo degli artisti internazionali protagonisti della manifestazione.

Cosa si può vedere durante la visita

Il percorso accompagna i visitatori tra installazioni artistiche, sculture e opere di design ceramico che interpretano il tema del Mediterraneo attraverso linguaggi contemporanei.

Ogni opera racconta una storia diversa, sperimentando materiali, forme e tecniche innovative. Le visite guidate consentono inoltre di conoscere meglio il valore storico del Castello Episcopio, sede del Museo della Ceramica di Grottaglie e simbolo della tradizione ceramica cittadina.

La visita rappresenta quindi un’occasione ideale sia per gli appassionati d’arte contemporanea sia per chi desidera avvicinarsi al mondo della ceramica attraverso un percorso coinvolgente e ricco di curiosità.

Se si visita la provincia ionica, è possibile trovare tante informazioni dedicate a Taranto e al suo territorio.

Per approfondire la storia del Quartiere delle Ceramiche e le attrazioni della città è consigliabile consultare anche gli articoli di Discover Grottaglie.

Come prenotare la visita

Le prenotazioni sono già aperte e possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale di CoopCulture, presso l’Info Point del Castello Episcopio oppure contattando direttamente gli organizzatori.

I riferimenti sono:

Telefono: 099 5620427

Email: infopoint@comune.grottaglie.ta.it

Sito: www.coopculture.it

Considerato l’interesse che ogni anno accompagna il Concorso di Ceramica Contemporanea, è consigliabile prenotare con anticipo la data desiderata.

Costi

Intero Visita Mostra € 4.00

€ 4.00 Ridotto Visita Mostra (tra 15 e 25 anni) € 2.00

€ 2.00 Gratuito Gratuito Visita Mostra (under 14 anni)

Gratuito Visita Mostra (under 14 anni) Intero Combinato Visita Mostra + Grottaglie nascosta (Escursione alla gravina del Fullonese) € 8.00

€ 8.00 Ridotto Combinato (tra 15 e 25 anni) Visita Mostra + Grottaglie nascosta € 5.00

L’altra proposta

Consigli utili per la visita

Le visite guidate si svolgono nel pomeriggio e rappresentano un’ottima occasione per trascorrere una giornata a Grottaglie, visitando anche il Quartiere delle Ceramiche, le botteghe artigiane e il centro storico.

Prima di organizzare la propria visita è sempre consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da pianificare al meglio gli spostamenti e godersi l’esperienza in totale tranquillità.

Le visite guidate alla mostra “Mediterraneo” rappresentano uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate pugliese, offrendo un viaggio tra arte contemporanea, innovazione e tradizione ceramica nel cuore di Grottaglie.