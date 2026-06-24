Sabato 27 giugno 2026 alle ore 19.00 si inaugura presso l’Antica Masseria Corte Lo Jucco di Talsano-Taranto la mostra d’Arte “Narrazioni cromatiche (Tra forma e sentimento)”.

“Narrare” attraverso il colore è una delle più antiche e autentiche vocazioni dell’arte. Ogni opera racchiude un racconto, un’emozione, una memoria, una visione del mondo che prende forma attraverso segni, materie e cromie capaci di superare le barriere del linguaggio. La mostra “Narrazioni Cromatiche – Tra forma e sentimento” nasce proprio da questa consapevolezza: offrire al visitatore un percorso nel quale la pluralità delle espressioni artistiche si traduce in un dialogo universale tra sensibilità, culture ed esperienze differenti.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 27 giugno 2026 alle ore 19:00 presso la Corte Lo Jucco di Talsano – Taranto. Previsti gli interventi del curatore della mostra Lucia La Sorsa e del direttore artistico Vincenzo Massimillo. La rassegna riunisce artisti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, dando vita a un mosaico creativo ricco di suggestioni e prospettive

Gli artisti selezionati sono: Roberto Pino (Mini personale), Vincenzo Rossi (Mini personale), Rebus Junior, Adriana Galasso (Poetessa), Giuseppe La Sorsa, Stefania Casamassima (Poetessa), Soccorsa Marilena Capone, Angelo Monte, Giuseppa Maria Gallo, Maria Teresa Stasi, L.G., Emanuela Speranza, Antonello Vozza (Poeta), Lucia Alegiani, Rosa Maria Protopapa, Francesco Cassanelli, Suzana Lotti, Alessandro Avarello, Tina Bernardone, Luca S., Vincenzo Massimillo, Lucia La Sorsa, Esther, Diego Martino, Franco Martino.

Ogni autore porta con sé il proprio vissuto, la propria ricerca e il proprio linguaggio espressivo, contribuendo alla costruzione di una narrazione collettiva che trova nel colore il suo filo conduttore. La varietà delle tecniche presenti testimonia la straordinaria vitalità dell’arte contemporanea: dall’olio all’acrilico, dall’acquerello alla china su carta, dalla tecnica mista alla digital art, fino a opere realizzate con sabbie colorate su tela e altri materiali capaci di ampliare le possibilità espressive dell’immagine.

Le opere saranno in esposizione fino al 5 luglio 2026, tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 20:00. Questa rassegna assume inoltre un significato particolare perché si inserisce nel percorso della Precis Arte, che celebra oltre dodici anni di intensa attività dedicata alla promozione e alla valorizzazione dell’arte. Dodici anni fatti di mostre, incontri culturali, pubblicazioni, premi e occasioni di confronto che hanno permesso a numerosi artisti di presentare il proprio lavoro a un pubblico sempre più ampio. Un cammino costruito con passione, competenza e costante attenzione alla qualità delle proposte, nella convinzione che l’arte rappresenti uno strumento privilegiato di crescita culturale, dialogo e arricchimento umano.

Anche “Narrazioni Cromatiche” si inserisce in questa visione, confermando l’impegno della Precis Arte nel creare occasioni d’incontro tra artisti, opere e pubblico, affinché la bellezza, la ricerca e l’emozione possano continuare a generare nuove connessioni e nuove storie da raccontare.

Rassegna d’arte contemporanea “Narrazioni Cromatiche – Tra forma e sentimento”, Corte Lo Jucco, Corso Vittorio Emanuele II n.43, 74122 – Talsano – Taranto. Inaugurazione, sabato 27 giugno 2026 alle ore 19:00. Dal 27 giugno al 5 luglio 2026. A cura della Precis Arte