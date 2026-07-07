Il Montemesola Beer Fest torna con ingresso gratuito con la sua terza edizione e promette di regalare due serate all’insegna della buona birra, della musica dal vivo e del divertimento. L’appuntamento è fissato per il 7 e 8 agosto in Largo Osanna a Montemesola, in provincia di Taranto, dove dalle ore 21:00 prenderà il via una delle manifestazioni estive più attese dagli amanti delle birre artigianali pugliesi.

Con ingresso completamente gratuito, il Beer Fest rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere una serata in compagnia, degustando eccellenze brassicole del territorio e vivendo spettacoli musicali capaci di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Indice

Quando si svolge il Montemesola Beer Fest

La manifestazione si terrà nelle serate del 7 e 8 agosto a partire dalle ore 21:00 presso Largo Osanna, nel cuore di Montemesola. L’evento, giunto ormai alla sua terza edizione, continua a crescere richiamando visitatori provenienti da tutta la provincia di Taranto e da numerosi comuni della Puglia.

Chi è alla ricerca di eventi in Puglia durante l’estate troverà nel Montemesola Beer Fest una manifestazione capace di unire prodotti tipici, intrattenimento e convivialità in una cornice suggestiva.

Le migliori birre artigianali pugliesi protagoniste dell’evento

Il vero cuore del Montemesola Beer Fest sarà rappresentato dalle birre artigianali pugliesi. I visitatori avranno la possibilità di degustare numerose produzioni locali, frutto della passione dei birrifici del territorio che negli ultimi anni hanno saputo conquistare sempre più appassionati grazie alla qualità delle materie prime e alla continua ricerca di nuovi sapori.

Ogni stand offrirà la possibilità di conoscere meglio il mondo della birra artigianale, scoprendo profumi, aromi e caratteristiche delle diverse tipologie prodotte in Puglia. Un’occasione ideale sia per gli intenditori sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo affascinante settore.

Accanto alle degustazioni non mancheranno momenti dedicati allo street food e alle specialità gastronomiche che accompagneranno perfettamente ogni calice.

Musica dal vivo e grandi successi anni ’90

Il programma musicale renderà ancora più coinvolgente il Beer Fest.

7 agosto: Gli Avvocati Divorzisti

La prima serata vedrà protagonista la band Gli Avvocati Divorzisti, pronta ad animare Largo Osanna con uno spettacolo dal vivo ricco di energia, coinvolgendo il pubblico con un repertorio tutto da cantare.

8 agosto: arriva Nostalgia 90

La seconda serata sarà invece dedicata ai grandi successi dance e pop degli anni Novanta grazie allo spettacolo Nostalgia 90, uno degli appuntamenti più amati dell’estate pugliese. Un vero e proprio viaggio musicale che farà ballare intere generazioni con le hit che hanno segnato un’epoca.

Perché visitare Montemesola durante il Beer Fest

Il Beer Fest rappresenta anche un’ottima occasione per conoscere meglio Montemesola, piccolo borgo della provincia di Taranto ricco di storia, tradizioni e scorci panoramici. Passeggiare nel centro storico prima dell’inizio della manifestazione permette di vivere pienamente l’atmosfera autentica del paese.

Chi arriva da fuori provincia può approfittare dell’evento per visitare anche il territorio circostante e la città di Taranto, ricca di monumenti, musei e luoghi di interesse. Per approfondire cosa vedere nel territorio è possibile consultare anche gli itinerari proposti da GirWebTV dedicati a Taranto e scoprire ulteriori idee di visita su Taranto Experience.

Informazioni utili per partecipare

Il Montemesola Beer Fest 2026 si svolgerà:

📍 Luogo: Largo Osanna, Montemesola (TA)

Largo Osanna, Montemesola (TA) 📅 Date: 7 e 8 agosto

7 e 8 agosto 🕘 Orario: dalle ore 21:00

dalle ore 21:00 🎟️ Ingresso: gratuito

L’evento è aperto a tutti e rappresenta una delle occasioni più interessanti dell’estate per trascorrere due serate tra buona musica, birra artigianale pugliese e divertimento in compagnia.

Prima di mettersi in viaggio è sempre consigliabile consultare le previsioni Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la propria partecipazione alla manifestazione.

Il Montemesola Beer Fest conferma ancora una volta la volontà di valorizzare le eccellenze del territorio pugliese attraverso un evento che unisce qualità, tradizione e voglia di stare insieme. Due serate che promettono di trasformare Largo Osanna nel punto di ritrovo di appassionati di birra, musica e convivialità, offrendo un’esperienza da vivere fino all’ultimo brindisi.