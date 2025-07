Alla mezzanotte di domenica 6 luglio è partita la Milano Taranto, la 38° edizione rievocativa della gara competitiva disputatasi tra il 1937 ed il 1957. La prima tappa si fermerà a Bologna per ripartire il giorno dopo e fermarsi ogni sera in una città diversa, percorrendo l’Italia da nord a sud, attraversando numerosi borghi, dove saranno accolti festosamente.

Sabato 12 la gara si concluderà a Taranto, dopo che i concorrenti, partiti da Matera, avranno attraversato Lucania e Puglia, fermandosi a Sammichele di Bari, Selva di Fasano, Ostuni e Villa Castelli. L’arrivo è previsto a partire dalle 16,00 quando, dopo essersi radunati in piazza Ebalia, i 200 concorrenti percorreranno “l’ultimo miglio” e taglieranno il traguardo sul Lungomare Vittorio Emanuele III, per poi radunarsi sulla Rotonda Marinai d’Italia dove i mezzi saranno esposti per essere ammirati dal pubblico. Concorrenti, staff e organizzatori raggiungeranno successivamente l’hotel Salina dove si svolgerà la cerimonia della premiazione.

L’accoglienza nel capoluogo ionico è organizzata dal Lambretta Club Taranto col supporto di alcune aziende locali, che offrirà agli ospiti, provenienti da Italia, Europa, Stati Uniti e Australia, un rinfresco a base di prodotti del territorio. Sarà inoltre consegnata la terza coppa intitolata a Mario De Introna, colui che nel 1937 portò la gara a Taranto.

Dopo anni in cui la cerimonia si è svolta a Bari, da alcuni anni finalmente la manifestazione torna a Taranto. È importante quindi essere in tanti ad accogliere i concorrenti della Milano Taranto. Appuntamento sabato 12 luglio a partire dalle 16,00 alla Rotonda del Lungomare.