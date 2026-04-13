La grande musica d’autore italiana torna protagonista: Michele Zarrillo annuncia il suo attesissimo ritorno live con il tour 2026, un viaggio artistico che promette di toccare le corde più profonde del pubblico.

Tra le tappe più suggestive, spicca quella del 22 maggio 2026 alle ore 21:00, quando il cantautore romano salirà sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca per regalare una serata carica di emozioni, ricordi e nuove vibrazioni musicali.

“L’Elefante e La Farfalla”: Michele Zarrillo e un nuovo racconto musicale

Il tour prende il nome dal nuovo progetto artistico “L’Elefante e La Farfalla”, un titolo evocativo che già suggerisce il cuore dello spettacolo: un equilibrio tra forza e leggerezza, tra profondità e delicatezza.

Sul palco prenderà vita un racconto musicale intimo e potente, costruito su nuove sonorità e arrangiamenti capaci di rinnovare il linguaggio artistico di Zarrillo, senza mai perdere quella cifra stilistica che lo ha reso uno dei protagonisti più amati della musica italiana.

Michele Zarrillo. Una carriera tra successi e poesia

Con una carriera che attraversa decenni, Michele Zarrillo è sinonimo di eleganza musicale e intensità emotiva. Brani come “Una rosa blu”, “Cinque giorni” e “L’elefante e la farfalla” hanno segnato intere generazioni, trasformandosi in vere e proprie colonne sonore della vita quotidiana.

La sua capacità di raccontare l’amore, le fragilità e le sfumature dell’animo umano con autenticità e raffinatezza lo rende ancora oggi un punto di riferimento per chi cerca nella musica qualcosa di più profondo.

Un concerto da non perdere

Quello di Martina Franca sarà molto più di un semplice concerto: sarà un’esperienza immersiva, un incontro diretto tra artista e pubblico, dove passato e presente si fondono in un’unica, intensa narrazione musicale.

Tra grandi successi e nuovi brani, lo spettacolo promette momenti di grande coinvolgimento, grazie anche a una produzione curata e a un’atmosfera capace di valorizzare ogni sfumatura emotiva.

22 Maggio 2026 – ore 21:00

Teatro Nuovo, Martina Franca

Info e biglietti su auroraeventi.net

Preparati a vivere una serata speciale: la voce e l’anima di Michele Zarrillo sono pronte a tornare sul palco per raccontare, ancora una volta, storie che parlano a tutti noi.