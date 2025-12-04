Come da molti anni ormai, torna a Grottaglie il Mercatino di Natale della Solidarietà. Esso si svolgerà il 15 dicembre 2025 dalle ore 9 alle ore 12 nel cortile del plesso centrale dell’I.C. De Amicis in via Calò per la scuola primaria e secondaria ed il 18 dicembre per le scuole dell’infanzia del plesso.

Nell’occasione, tutti i bambini e i ragazzi dell’Istituto saranno coinvolti in canti, musiche ed altre attività. Tutte le interclassi di primaria e secondaria saranno impegnate in canti balli e musiche e alla fine di essi potranno fare visita alla stanza di Babbo Natale e visitare e fare acquisti al mercatino. Tra una interclasse e l’altra sarà permesso l’acquisto agli adulti. Saranno messi in vendita oggetti che i bambini creeranno a scuola. Avremo il piacere di accogliere genitori, parenti ed amici che vorrete invitare.

Il giorno del mercatino avremo il piacere di ospitare, come sempre, le associazioni di volontariato Ail, Ant, Delfini Messapici, A.G.T.O.E., Fibromatosi Cistica, Unicef ,Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Taranto e una rappresentata del gruppo musicale Humility.

Grazie in anticipo per la collaborazione ed il sostegno! I genitori del Consiglio d’Istituto