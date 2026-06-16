Da mercoledì 17 giugno Taranto sarà al centro della musica mondiale con Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, in programma sino al 21 giugno con grandi concerti internazionali, attività professionali e di networking per gli operatori musicali e gli artisti pugliesi, showcase, dj set, incontri, mostre, racconti dedicati ai grandi della musica mondiale, presentazioni e attività per avvicinarsi al mondo della musica.

65 appuntamenti tra eventi, esperienze, approfondimenti rivolti a operatori del settore, giovani, artisti e appassionati di musica.

Il Programma del Medimex in sintesi

I grandi concerti sul main stage (rotonda del lungomare): sabato 20 giugno Pet Shop Boys con DREAMWORLD The Greatest Hits Live e Agents of Time; domenica 21 giugno triplo appuntamento con NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale Medimex), Slowdive e Suede. Prevendite su Vivaticket e Ticketone. Il premio Ernesto Assante 2026 è assegnato ai Pet Shop Boys, con contestuale piantumazione di 8 alberi autoctoni.

Le Strade del Mediterraneo, progetto curato da Antonio Diodato, propone tre appuntamenti a ingresso libero (18-20 giugno, Corte del Castello Aragonese) con Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi. Venerdì 19 giugno a Spazioporto il dj set di Dj Reborn. Gli showcase della scena pugliese e nazionale animano Spazioporto il 17 giugno (jazz e world) e il 18 giugno (indie, pop, rock, urban).

Per i 50 anni del punk, doppio omaggio ai Ramones tra musica e arti visive: la mostra Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City al MArTA (17 giugno – 5 luglio) e l’opera di projection mapping Hey! Ho! Let’s go! sulla facciata del Castello Aragonese (19-21 giugno).

Debutta il Medimex Hip Hop Lab (18-20 giugno), progetto per under 30 con masterclass e talk tenuti da Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta. Il programma professionale (18-20 giugno, Università di Taranto) affronta temi chiave del settore: politiche per il jazz, fondi europei, Codice dello Spettacolo, scena live, panorama musicale USA-Europa e universo pop. Torna Medimex Music Factory (19-21 giugno) in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana.

I Racconti al Teatro Fusco (17-21 giugno) celebrano Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Medimex Book Stories al Caffè Letterario Cibo per la Mente (17-20 giugno) ospita presentazioni di libri musicali a cura di Corrado Minervini. Infine, l’incontro Nuove alleanze per la cultura in Puglia (18 giugno) promuove sinergie tra spazi giovanili e operatori culturali, con un radio corner a cura di Radio Luoghi Comuni.

Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo, evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio Rai media partner Radio Rai.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: [https://www.medimex.it/medimex-2026/gli-appuntamenti-della-xvi-edizione/](https://www.medimex.it/medimex-2026/gli-appuntamenti-della-xvi-edizione/).