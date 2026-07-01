Uno dei più grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano arriva a Taranto. Lunedì 27 luglio 2026 Massimo Ranieri sarà protagonista alla Rotonda del Lungomare con il suo acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, inserito nel cartellone dell’Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni, musica e racconti.

L’estate di Taranto continua con un appuntamento destinato ad attirare spettatori da tutta la Puglia. Massimo Ranieri torna infatti ad esibirsi dal vivo con uno spettacolo che negli ultimi anni ha raccolto il consenso di pubblico e critica, confermandosi tra i tour più apprezzati del panorama italiano.

L’evento rappresenta uno dei momenti di punta dell’Orfeo Summer Festival e si inserisce tra i più importanti eventi dell’estate pugliese, offrendo al pubblico un’esperienza capace di unire musica, teatro e narrazione.

Indice

Quando e dove si svolge il concerto

L’appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio 2026 alle ore 21:00 presso la Rotonda del Lungomare di Taranto, una delle location estive più suggestive della città.

La struttura, affacciata sul mare, ospita ogni anno alcuni dei principali appuntamenti culturali e musicali del territorio, offrendo un’atmosfera unica durante le serate estive.

Chi è Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è uno degli artisti più completi dello spettacolo italiano. Cantante, attore teatrale, interprete cinematografico e conduttore televisivo, nel corso della sua lunga carriera ha conquistato milioni di spettatori grazie alla sua straordinaria voce e alla sua presenza scenica.

Il suo repertorio comprende alcuni dei brani più celebri della musica italiana, mentre le sue interpretazioni teatrali gli hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti anche nel mondo della prosa e del musical.

Ogni suo concerto rappresenta un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di carriera, alternando grandi successi, racconti personali e momenti di intensa emozione.

“Tutti i sogni ancora in volo”: un viaggio tra musica e racconti

Lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” non è un semplice concerto, ma un’esperienza che unisce musica, teatro e narrazione. Massimo Ranieri accompagna il pubblico attraverso alcuni dei brani che hanno segnato la sua carriera, alternando momenti musicali a ricordi, aneddoti e riflessioni.

La sua capacità interpretativa rende ogni esibizione unica, coinvolgendo il pubblico dall’inizio alla fine. La scaletta comprende grandi classici del repertorio italiano e nuovi arrangiamenti che valorizzano ulteriormente la qualità artistica dello spettacolo.

La tappa di Taranto rappresenta quindi un’occasione speciale per assistere dal vivo a uno degli show più apprezzati della stagione.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo di Taranto, in via Pitagora 80, oltre che sui principali circuiti di vendita autorizzati, tra cui TicketOne e 2Tickets.

Considerata la popolarità dell’artista, è consigliabile acquistare i biglietti con anticipo per assicurarsi i posti migliori.

La Rotonda del Lungomare

La Rotonda del Lungomare è uno dei luoghi simbolo dell’estate tarantina. Situata in posizione centrale, permette di vivere lo spettacolo con il mare a fare da sfondo, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva.

L’area è facilmente raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici e dispone di numerosi servizi nelle immediate vicinanze.

Cosa vedere a Taranto prima dello spettacolo

Chi arriva da fuori città può approfittare della giornata per visitare il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il Museo Archeologico Nazionale MArTA e passeggiare lungo il Borgo Umbertino.

Per organizzare al meglio la propria visita è possibile consultare gli itinerari dedicati a Taranto, ricchi di spunti per scoprire il patrimonio storico, culturale e gastronomico della città.

Consigli utili

Per evitare code all’ingresso è consigliabile raggiungere la location almeno 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Nelle vicinanze sono presenti numerosi locali dove trascorrere piacevolmente la serata prima del concerto.

Essendo un evento all’aperto, è sempre consigliato consultare le previsioni del Meteo in Puglia prima di mettersi in viaggio.

Il concerto di Massimo Ranieri rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’Orfeo Summer Festival 2026 e offrirà al pubblico una serata di grande musica italiana in una delle cornici più belle della città. Un evento da non perdere per gli appassionati della canzone d’autore e per chi desidera vivere un’esperienza ricca di emozioni nel cuore dell’estate pugliese.