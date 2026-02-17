Giovedì 26 febbraio, alle ore 18.30, il Palazzo dell’Università – Salone delle Adunanze (Piazza Plebiscito 17) di Martina Franca ospiterà la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro” del Francesco Schittulli, medico oncologo di fama internazionale e presidente nazionale della LILT.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Colturazione, insieme al C.I.P.E.P. associativo (Comitato Inclusione, Parità, Educazione, Lotta alle Povertà – provincia di Taranto), con il sostegno della LILT Taranto. L’evento è aperto alla cittadinanza, con ingresso libero fino a esaurimento posti. A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Liuzzi di Telenorba.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca, Carlo Dilonardo. Interverranno Perla Suma, presidente della LILT di Taranto, e Luca Conserva, presidente dell’Associazione Artigiana di M.S. APS che ospita l’evento. Saranno inoltre presenti: Antonio Lattanzio, giurista, vicepresidente e coordinatore regionale di Colturazione; Giulietta Marangi, giurista e coordinatrice per Martina Franca di Colturazione e componente del C.I.P.E.P.; Mary Lenti, componente del C.I.P.E.P. e delegata al supporto eventi di Colturazione.

Il cuore dell’incontro sarà la testimonianza del professor Schittulli, che nel suo libro ripercorre un’intera vita dedicata alla lotta contro il cancro, intrecciando esperienza professionale e dimensione umana della cura. Con l’autore dialogheranno anche professionisti del mondo sanitario pugliese: Maria Donata Ancona, psicologa e dirigente ASL Taranto, sul ruolo del supporto psicologico nei percorsi di cura; Tatiana Battista, dirigente del Centro Screening del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, sui programmi di prevenzione; Marisa Cataldo, direttore generale LILT Bari, sulle campagne di diagnosi precoce; Deborah Cinquepalmi, presidente dell’associazione Simba Odv, che porterà la voce del volontariato accanto ai pazienti oncologici.

“Questo libro prende forma dalla necessità di restituire alla cura il suo significato più autentico e completo, andando oltre una visione esclusivamente clinica o tecnica”. Così dichiara il prof. Schittulli che continua: “La cura, infatti, non può essere circoscritta al solo intervento medico, ma deve essere riconosciuta come un vero e proprio percorso umano, fondato prioritariamente sul prendersi cura della persona, sulla relazione e sull’ascolto empatico. È in questo spazio di incontro, tra competenza professionale e dimensione umana, che la cura diventa realmente efficace, perché capace di accogliere non solo la malattia, ma anche le fragilità, le paure e le speranze di chi affronta un percorso di sofferenza. Prendersi cura di sé significa adottare comportamenti informati, aderire ai programmi di screening, riconoscere l’importanza della diagnosi precoce e sviluppare una cultura della salute che accompagni la persona lungo tutto l’arco della vita. La prevenzione non è soltanto uno strumento sanitario, ma un atto di responsabilità individuale e collettiva, capace di tutelare la vita, ridurre le disuguaglianze e rafforzare il senso di comunità”.

Sottolinea il valore dell’iniziativa anche il vicepresidente di Colturazione, l’avv. Antonio Lattanzio: “Questo appuntamento rappresenta un momento alto di confronto civile e culturale. Portare al centro del dibattito pubblico temi come la prevenzione, la dignità della persona e il diritto alla cura significa costruire comunità più consapevoli e solidali. Colturazione nasce proprio con questo obiettivo: mettere in rete competenze, istituzioni e cittadinanza attiva”.