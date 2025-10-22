Mario Rosini in concerto a Lecce. La 56ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina prosegue con un appuntamento speciale dedicato a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Domenica 23 novembre, alle ore 18, il palcoscenico del Teatro Apollo di Lecce ospiterà “Napule è… il mondo di Pino Daniele”, un omaggio intenso e raffinato al genio partenopeo che ha saputo fondere tradizione napoletana, blues, jazz e rock in uno stile unico e inconfondibile.

Protagonista della serata sarà Mario Rosini, interprete dalla straordinaria sensibilità artistica, che darà nuova vita alle melodie e alle parole di Pino Daniele. Artista versatile e raffinato, Rosini ha al suo attivo una lunga carriera come pianista, cantante e compositore: dal pop al jazz, ha collaborato con musicisti di fama internazionale e calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero. Il grande pubblico lo ricorda anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2004, dove conquistò il secondo posto con il brano Sei la vita mia, ma Rosini è soprattutto un musicista che ha saputo coniugare tecnica impeccabile e profonda intensità interpretativa, qualità che lo rendono perfetto interprete di un repertorio così ricco di emozioni.

Accanto a lui, l’Orchestra Suoni del Sud di Foggia, diretta da Mario Longo, che ha firmato anche i suggestivi arrangiamenti pensati per questa occasione, capaci di esaltare le atmosfere intime e al tempo stesso travolgenti della musica di Pino Daniele.

Il programma propone alcuni dei brani più amati del cantautore napoletano, vere e proprie pietre miliari della musica italiana, tra cui Na tazzulella ‘e cafè, Je so’ pazzo, I Say I’ sto ccà, O scarrafone, Quando, Che Dio ti benedica, Napule è e Quanno chiove. Canzoni entrate nell’immaginario collettivo, capaci di raccontare una città, un’epoca e sentimenti universali con una forza ancora oggi attuale.

Figura indimenticabile della scena musicale, Pino Daniele (1955–2015) ha lasciato un patrimonio di canzoni che hanno segnato intere generazioni. Autore di una nuova stagione della canzone napoletana, seppe intrecciare le radici della sua terra con influenze internazionali, dando vita a un linguaggio musicale inedito che gli valse il riconoscimento di pubblico e critica. La sua musica ha attraversato più di quarant’anni di carriera, tra successi discografici, tournée in tutto il mondo e collaborazioni con artisti di spicco della scena italiana e internazionale. Ancora oggi, a distanza di anni, le sue canzoni continuano a emozionare e ad essere un punto di riferimento per chi ama la musica d’autore.

Un concerto che si preannuncia come un viaggio emozionante tra poesia e musica, in cui il ricordo di Pino Daniele diventa celebrazione e condivisione, rinnovando l’eredità di un artista che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

