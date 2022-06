“MAP Festival – Musica, Architettura, Parallelismi”, parte la rassegna di eventi organizzata dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Ordine degli Architetti di Taranto, MArTA, Regione Puglia e Ministero della Cultura.

Saranno “Le 8 stagioni – Vivaldi & Piazzolla” in programma martedì 7 giugno alle 21.00 sulla splendida scalinata della Concattedrale Gran Madre di Dio, a dare ufficialmente inizio al “MAP Festival – Musica, Architettura, Parallelismi”, rassegna di eventi organizzata dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto, il MArTA, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

Protagonisti della serata, il violino del franco-argentino Andrés Gabetta e il bandoneon del teatino Mario Stefano Pietrodarchi, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia. Barocco e nuevo tango si incontrano grazie ai virtuosismi di uno dei massimi esponenti dell’archetto della sua generazione, Gabetta, e del nostro talentuoso connazionale, Pietrodarchi, esibitosi nei cinque continenti. I due artisti insieme con l’Orchestra della Magna Grecia eseguiranno le Quattro stagioni di Vivaldi e le “Quattro Stagioni” di Piazzolla: Primavera porteno, Verano porteno, Otono porteno e Inverno porteno.

«Orgoglioso di essere ospite della seconda edizione del MAP Festival – dice Gabetta – manifestazione straordinaria della quale ho sentito parlare tanto in Italia quanto all’estero. Il concerto nel quale suonerò insieme Pietrodarchi sarà eclettico e contrastante: insieme metteremo in relazione due mostri sacri come Vivaldi e Piazzolla. Personalmente troverò emozionante suonare con un violino barocco in uno scenario così suggestivo e in una città bellissima come Taranto».

“Le 8 stagioni – Vivaldi & Piazzolla”, martedì 7 giugno alle 21.00, Concattedrale Gran Madre di Dio. Ingresso 10euro. Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28 (3929199935), dal lunedì al sabato 10.00/13.00 e 17.00/20.00. Online: eventbrite; info@mapfestival.it