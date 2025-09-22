Tre serate di discorsi sul futuro del pianeta, con uno sguardo interessato al territorio. Per celebrare gli ottocento anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi e il decennale dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, dal 24 al 26 settembre i Frati Minori di Manduria danno appuntamento a Sora nostra madre Terra, manifestazione culturale organizzata dagli stessi religiosi e concepita in più momenti.

Da mercoledì prossimo, infatti, sempre a partire dalle 19:30, il chiostro del convento di San Francesco ospiterà ogni sera un’iniziativa diversa, nell’intento di avviare una riflessione consapevole sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, per un pensiero ecologico che vada oltre la contingenza.

Si comincia il 24, con la presentazione degli elaborati prodotti nell’ambito del contest scolastico “800 – Otto secoli del Cantico”, che ha visto impegnati gli alunni degli istituti comprensivi “Prudenzano-Don Bosco” di Manduria e “Giovanni XXIII” di Sava, oltre che i ragazzi del plesso “Lisippo” del liceo manduriano “De Sanctis-Galilei”.

La serata, condotta dal docente Roberto Bascià (che ne ha curato anche l’organizzazione), vedrà inoltre le incursioni artistiche dell’attrice Maria Rosaria Coppola, che leggerà un poemetto vernacolare di Mimina Malorgio, e dell’Einaudi School Band, complesso musicale formato da alunni dell’omonimo istituto superiore manduriano.

Di particolare rilievo l’iniziativa del 25. Dopo la prima tarantina dello scorso 8 settembre, torna in terra ionica Taranto chiama, il documentario-inchiesta della giornalista Rosy Battaglia, girato negli ultimi nove anni, a partire dal 2016. Un racconto corale, che intreccia testimonianze forti e dimostrazioni di resilienza di una comunità che si oppone agli effetti negativi dell’industria pesante, chiedendo giustizia ambientale e diritto alla salute. In una città dichiarata dall’ONU “zona di sacrificio”, per via dell’inquinamento derivato dalla grande acciaieria.

Il film che verrà proiettato a Manduria è una produzione dal basso, a cui hanno contribuito la stessa autrice, Cittadini Reattivi ETS e oltre trecento donatori. Il documentario, inoltre, è patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, sostenuto dalla Fondazione “Marcellino De Baggis” di Taranto, e supportato da molteplici espressioni della società civile tarantina.

Il 26 chiuderà la tre giorni la conferenza-dibattito “Buone pratiche di ecologia integrale”. L’incontro verterà sulla necessità di un approccio multidimensionale alla crisi ambientale, che ritiene le sfere ecologica, sociale, economica, culturale e spirituale come interconnesse e inscindibili. L’ecologia integrale si fonda, infatti, sull’idea che ogni elemento del pianeta sia collegato, e che le soluzioni per la salvaguardia della Terra debbano considerare e promuovere un benessere integrale, che includa la giustizia sociale, il rispetto per la dignità umana e l’attenzione verso le generazioni future. Il concetto, introdotto da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, supera la visione superficiale della sola tutela ambientale, per abbracciare una visione sistemica delle problematiche.

Alla conferenza, condotta dal giornalista Giuseppe P. Dimagli, parteciperanno Pierluigi Sassi, innovation manager e presidente della costola italiana della ong Earth Day, riconosciuta dal Segretariato Generale della Nazioni Unite; Maria Giovanna Vernavà, rappresentante tarantina del movimento internazionale Laudato si’; Simona Internò e Daniele Nuzzi, del centro per l’ecologia integrale Oikos Mediterraneo; Rosy Battaglia, giornalista documentarista e d’inchiesta, autrice di Taranto chiama.

Oltre alle tre serate, dal 24 settembre al 4 ottobre, con visite libere nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 17:00-20:00, il chiostro di San Francesco ospiterà anche la mostra “Laudato si’'”, curata dall’Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori della Provincia di Lecce. Un percorso sulle bellezze e le criticità del territorio, fatto di pannelli fotografici e illustrativi.

La manifestazione Sora nostra madre Terra gode del patrocinio morale della Città di Manduria ed è realizzata con il prezioso contributo di tutti i soggetti rappresentati nella conferenza del 26 e di Artilibrio ETS.