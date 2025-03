Manduria, Karima apre Acustica 2025 sabato al Museo del Primitivo. Un viaggio tra jazz, soul e pop d’autore, con Piero Frassi al pianoforte

«Meravigliosa, soffice come le pieghe del velluto, limpida come un cristallo di Boemia, potente come un rombo di tuono, passionale come il più ardito dei baci, delicata come la carezza di una madre, calda come un abbraccio inaspettato ma sentito». Così il portale specializzato All Music Italia definisce la voce di Karima, la raffinata cantante italo-algerina che sarà a Manduria, al Museo della Civiltà del Vino Primitivo, sabato 15 marzo, per la prima data stagionale di Acustica | emozioni in purezza, rassegna musicale giunta alla nona edizione, con la direzione artistica di Salvatore Moscogiuri per Artilibrio e la partnership organizzativa di Produttori di Manduria.

L’interprete, terza a Sanremo 2009 con il brano Come in ogni ora, porterà nella città messapica il suo personale percorso artistico, raccolto e raccontato nel concerto intitolato Lifetime. Un viaggio musicale che procede tra soul, jazz, blues e pop d’autore, con la musa ispiratrice Whitney Houston e il mentore Burt Bacharach a fare da filo conduttore.

Proprio a Bacharach, che ha scritto i successi di molti mostri sacri della musica internazionale, Karima deve la produzione del primo dei sui cinque album, nonché l’onore di essere stata l’unica interprete femminile italiana a cui l’autore di I say a little prayer abbia scritto delle canzoni. E in Lifetime se ne sente la presenza, soprattutto attraverso i pezzi che furono di Dionne Warwick, che si alternano a quelli di Billie Holiday, Lou Read e Beatles.

Fino ad arrivare agli italiani Pino Daniele e Umberto Bindi: quasi un’anticipazione del nuovo album di Karima Canta Autori, in uscita a maggio e dedicato proprio alla musica italiana. Il tutto a comporre un programma musicale che regala versioni da brividi, grazie anche all’interpretazione pianistica del jazzista Piero Frassi, in scena insieme con la cantante livornese.

Già anima canora degli spettacoli televisivi Crozza Alive, Pintus@Arena e I migliori anni, e voce della colonna sonora del film Disney La principessa e il ranocchio, nel 2017 Karima è stata la protagonista del musical The Bodyguard nelle vesti di Rachel, il ruolo che nel film omonimo fu di Whitney Houston, della quale aveva già aperto le tappe italiane nel tour mondiale 2010.

Sotto le insegne di Umbria Jazz, Karima ha inoltre rappresentato l’Italia in diversi festival internazionali, riscuotendo molto successo soprattutto in Cina, dove si è esibita anche nel prestigioso Teatro dell’Opera di Pechino.

Tra le sue collaborazioni jazz di rilievo, quelle con Dado Moroni, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli. Musicalmente esplosivo, inoltre, il featuring con i Funkoff, la più nota street band italiana, con la quale Karima ha infiammato il Blue Note di Milano.

Sul palco di Acustica, Karima godrà del pianismo sofisticato di Piero Frassi. Laureato in pianoforte e jazz, il musicista lucchese vanta notevoli esperienze live e in sala d’incisione, tra cui quelle con Lee Konitz, Stefano Bollani, Tullio De Piscopo, Ares Tavolazzi e Massimo Moriconi.

Il concerto del 15 marzo, ad accesso gratuito, avrà inizio alle ore 20:00. Le porte d’ingresso saranno aperte alle 19:45.