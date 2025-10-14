Doppio Show di Giuseppe Ninno Mandrake “Imbarazziamoci Tour” a Taranto al Teatro Orfeo il 7 Dicembre 2025 h 17.30 e h 21.00

Mandrake è un artista e content creator originario del Salento, capace di trasformare situazioni quotidiane in spassosi sketch che conquistano il pubblico di tutte le età. Con uno stile unico e irriverente, ha saputo costruire un universo comico fatto di personaggi autentici e irresistibili, ispirati alla vita di tutti i giorni.

Dopo aver mosso i primi passi sui social, il suo talento lo ha portato a calcare palcoscenici teatrali e a partecipare a produzioni cinematografiche, ampliando il suo repertorio oltre la comicità. Il suo successo è frutto della capacità di raccontare, con ironia e intelligenza, le dinamiche della vita familiare e le peculiarità del suo territorio, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e carico di energia.

Biglietti: https://auroraeventi.net/eventi/giuseppe-ninno-mandrake-famiglia-imbarazzi-imbarazziamoci-tour-taranto-teatro-orfeo/?utm_source=post&utm_medium=social&fbclid=IwY2xjawNa6MNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB1bTNxYk1HOWFvRmlWdllXAR5DGIAk-uWgLrI9FT2X8NXGAP4d8R7vNC7K70gSMmfOZ55xZPrMOXJfWRPjfg_aem_3kyDzbuFRmRHXhfLQYfGfQ