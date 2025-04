Domenica 27 aprile ultimo appuntamento della stagione con Lègami, rassegna di teatro contemporaneo curata dal Teatro delle Forche

In scena una produzione Teatro Folletti e Folli con il sostegno del Teatro delle Forche. MAI NATE, testo Tommaso Urselli, regia Dario Lacitignola con Tonia Argento e Renza De Cesare.

Due gemelle senza età chiuse in una stanza, un luogo non luogo forse, in cui beckettianamente aspettano il ritorno della madre ridisegnando un abbandono, echeggiando una violenza. Un tempo sospeso, scandito quotidianamente da rituali infantili a tratti grotteschi, ripetuti incessantemente tra sogni e storie dentro uno specchio mentale di vecchi racconti e strane fantasie, affetti inespressi e frasi ricorrenti, giochi di ruolo ed echi di presenze alla ricerca di una salvezza possibile.

Le due donne si muovono in un’infinita e claustrofobica sospensione in cui il tempo è scandito da battibecchi e ninnenanne, bambole e vecchi giornali, unici indizi dell’esistenza di un vissuto e di un mondo là fuori. Azioni ripetute fino allo scongiuro propiziatorio di un ritorno. Alla vita, a un affetto perduto, a una voce di madre.

Porta ore 19.30 – Sipario ore 20.00. Teatro Comunale “N. Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Biglietto intero: 10 euro – Ridotto: 8 euro (under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone). Prenotazioni al 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19) info@teatrodelleforche.com