Sabato 8 agosto alle 21.00, Arena Peripato, “Bacharach Forever”: c’è il “tutto esaurito”. Protagonisti, la cantante Karima e l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Domenico Riina.

“Bacharach Forever” è l’ultimo appuntamento del Magna Grecia Festival, rassegna a cura dell’ICO Magna Grecia, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto e incoraggiata dal sindaco Rinaldo Melucci e il vicesindaco Fabiano Marti. Direzione artistica del maestro Piero Romano.

Karima

Nata a Livorno, padre algerino e madre italiana, Karima dopo le partecipazioni a “Bravo Bravissimo” e “Domenica in”, approda ad “Amici di Maria De Filippi” (“Amici Big” in seguito). Partecipa a Sanremo, durante la terza serata è accompagnata sul palco da Burt Bacharach. Apre un concerto di Whitney Houston, è ospite fisso dei programmi “Crozza Alive” (LA7), I migliori anni e Tale quale show (Raiuno), e protagonista del musical “The Bodyguard – Guardia del corpo” (Whitney Houston è la protagonista nell’originale cinematografico). Fra i progetti discografici, l’album “Close to You – Karima Sings Bacharach”, cover di brani di Burt Bacharach, riarrangiati in chiave jazz, pop e R&B. Karima ha pubblicato i singoli “Come in ogni ora”, “Come le foglie d’autunno”, “Brividi e guai”, “Uno meno zero”, “Just walk away” e “Close to you”. Fra i riconoscimenti, Premio della critica giornalistica ad “Amici di Maria De Filippi” e il “Wind Music Awards”. Fra le canzoni in programma all’Arena Peripato, “Close to you”, “The look of love”, “That’s what friends are for”, “Walk on by”, “I say a little prayer”, “Alfie” e altre ancora.

Informazioni

Avviso a quanti fossero in possesso del biglietto: all’ingresso dovranno consegnare al personale il modulo di autocertificazione Covid-19 debitamente compilato (scaricabile dal https://tinyurl.com/modulocovid o dal sito www.orchestramagnagrecia.it). Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, sedi di Taranto: via Giovinazzi 28 (lunedì/venerdì 10.00/13.00-17.00/20.00, 392.9199935), via Tirrenia n.4 (lunedì/venerdì 9.00/17.00; 099.7304422).