E’ “sold out” da giorni lo spettacolo “Attenti a Lucio” all’interno del Magna Grecia Festival e in programma mercoledì 29 luglio alle 21.00 all’Arena Villa Peripato di Taranto.

Sulla scena una formazione “all star” con il cantante Lorenzo Campani, il cantautore Renzo Rubino, che delizierà il pubblico al piano con alcuni brani dedicati a Dalla, suo grande estimatore, e Raffaele Casarano al sax. Stelle del firmamento musicale italiano che, insieme, si esibiranno con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Giacomo Desiante. Quello in programma è l’ottavo evento del rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia con il Comune di Taranto. Serie di appuntamenti musicali di rilievo, con la direzione artistica del maestro Piero Romano, sostenuta dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, con il vicesindaco con delega alla Cultura, Fabiano Marti.

Lo spettacolo

Dalla avrebbe scritto e incantato ancora oggi, con quella sua fantasia straordinaria e una voce dai mille registri. Il gruppo musicale di stelle ripercorrerà insieme con l’OMG alcune fra le tappe più suggestive del cantautore che ci ha regalato pagine e liriche memorabili come “4 marzo 1943”, “Anna e Marco”, “Futura” e tante altre ancora.

I protagonisti

Ma torniamo ai protagonisti della serata. Renzo Rubino, tre volte al Festival di Sanremo, prima nella categoria Giovani, poi in quella Campioni, con le canzoni “Il Postino” (Premio della critica “Mia Martini”), “Ora” e “Custodire”. Ha pubblicato gli album “Farfavole”, “Poppins”, “Secondo Rubino” e “Il gelato dopo il mare”.

Lorenzo Campani e la sua interpretazione de “La sera dei miracoli” dell’immenso Dalla. E’ stata la performance più applaudita dai coach di “The Voice” (Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Piero Pelù e Noemi), che gli hanno tributato una standing ovation. Campani, emiliano, come l’artista cui è dedicato l’omaggio musicale, ha “aperto” ventisei concerti di Vasco Rossi, collaborato con Ligabue, cantato con i gruppi New Era, SolieriGang, ClanDestino, e in “Notre Dame de Paris”. Raffaele Casarano, considerato tra i maggiori talenti della new jazz generation, ha collaborato con Paolo Fresu, Buena Vista Social Club, Gianluca Petrella, Ensemble Notte della Taranta, Negramaro, Moni Ovadia, Eugenio Finardi e Paola Turci.

Informazioni

Gli ultimi due spettacoli del Magna Grecia Festival avranno luogo nell’Arena della Villa Peripato, mentre la sezione “Concerti al tramonto” è stata allestita nei lidi cittadini Lamarée, Molo Sant’Eligio e Yachting Club. Ricordiamo a quanti fossero in possesso del biglietto, che all’ingresso dovranno consegnare il modulo di autocertificazione Covid-19 debitamente compilato (scaricabile dal https://tinyurl.com/modulocovid o dal sito www.orchestramagnagrecia.it).