“West side story”, “Notre Dame de Paris”, “Grease”. Sono solo alcuni titoli di un genere che affascina, tanto al cinema, quanto in teatro: il musical.

E quando brani di una bellezza straordinaria e senza tempo, vengono rivestiti di suoni e colori in versione sinfonica, ecco che da un progetto musicale raffinato scaturisce anche qualcosa che non è solo un tributo. Ecco “I love musical”, lo spettacolo in programma mercoledì 5 agosto alle 21.00 all’Arena Peripato di Taranto. Un gioiello prezioso, che splende grazie all’Orchestra della Magna Grecia diretta da Maurizio Lomartire, protagonisti Graziano Galàtone e Simona Galeandro.

Lo spettacolo

“I love musical” è un altro dei brillanti eventi presenti all’interno del Magna Grecia Festival, rassegna realizzata dall’ICO Magna Grecia con il Comune di Taranto. Appuntamenti musicali di rilievo, con la direzione artistica del maestro Piero Romano, sostenuta dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci e dal vicesindaco con delega alla Cultura, Fabiano Marti.

Graziano Galàtone è stato apprezzato per i numerosi musical interpretati e nei quali ha rivestito il ruolo principale: Notre Dame de Paris, Tosca-Amore disperato (firmato Lucio Dalla), Il principe della gioventù (Lorenzo il Magnifico), Bernadette (Il miracolo di Lourdes), I promessi sposi.

Insieme con Galàtone, un’altra voce importante: Simona Galeandro. Interprete di grande spessore, ha brillato in numerose rassegne italiane e internazionali, vincendo il Festival di Castrocaro e il Festival interazionale di Vina del Mar in Cile.

Informazioni

Avviso a quanti fossero in possesso del biglietto. All’ingresso dovranno consegnare il modulo di autocertificazione Covid-19 debitamente compilato (scaricabile dal https://tinyurl.com/modulocovid o dal sito www.orchestramagnagrecia.it). Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, sedi di Taranto: via Giovinazzi 28 (lunedì/venerdì 10.00/13.00-17.00/20.00, 392.9199935), via Tirrenia n.4 (lunedì/venerdì 9.00/17.00; 099.7304422).