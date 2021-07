Mercoledì 28 luglio alle 21.00 nell’affascinante cornice del Molo sant’Eligio, “Classiche armonie”, altro importante appuntamento con il Magna Grecia. Protagonisti, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, al pianoforte Carmine Chiarelli.

Il concerto, altra occasione per celebrare la ricorrenza beethoveniana, presenta due aspetti della evoluzione compositiva del grande autore. Da un lato (Concerto per piano n. 1 op15 in Do magg) l’autore classico che si inserisce nella tradizione di Haydn e Mozart e dall’altro (Overture dal “Coriolano” op 62) il Beethoven eroico e tormentato del secondo periodo, che sta per scompaginare la tradizione compositiva occidentale. Chiude il programma un brano dello stesso Maestro Maurizio Lomartire, “Deliciae tarentinae”, composizione che apre un ciclo dedicato dal direttore d’orchestra alla propria città con una brillante parodia della celeberrima tarantella rossiniana. Ingresso gratuito (su prenotazione).

Il Magna Grecia Festival, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e del Comune di Taranto, e con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, con il patrocinio di Regione Puglia e Ministero Beni culturali, è realizzato in collaborazione con Programma Sviluppo, Five Motors, Fondazione Puglia e Fondazione Taranto 25.

Come sempre, prima di ogni concerto l’operatrice culturale Nunzia Lecce illustrerà la storia e l’arte dei luoghi che ospitano l’evento e, più in generale, di Taranto e della Magna Grecia.

CLASSICHE ARMONIE. Ingresso gratuito (su prenotazione). Info, Orchestra della Magna Grecia – Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). www.orchestramagnagrecia.it