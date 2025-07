Nel cuore pulsante del centro storico di Grottaglie, il Macchiaviva Bistrot continua a stupire. Dopo l’ottimo riscontro delle prime settimane, culminato con recensioni entusiastiche e piatti da applausi, il bistrot guidato dallo chef Luigi Pizzoleo rilancia con un evento speciale: mercoledì 30 luglio si terrà una cena con musica dal vivo e un menù fisso pensato per deliziare ogni palato.

L’atmosfera sarà resa ancora più magica dalla performance musicale di Alessia Piccinni e Daniele Chiappini, due artisti talentuosi che accompagneranno la serata con sonorità raffinate e coinvolgenti. Il tutto in un contesto elegante, curato nei minimi dettagli, dove ogni piatto racconta una storia.

Abbiamo già raccontato l’anima di questo bistrot in questo articolo e in questa nostra intervista. Oggi, con questo evento speciale, Macchiaviva conferma di voler essere molto più di un ristorante: è un luogo in cui ogni dettaglio diventa esperienza.

Indice dei contenuti

Cena spettacolo con musica dal vivo

Il 30 luglio il Macchiaviva Bistrot accende i riflettori su una serata speciale. In un’atmosfera suggestiva, si esibiranno Alessia Piccinni al violino e Daniele Chiappini al pianoforte, in un repertorio pensato per accompagnare la cena in modo elegante e coinvolgente. Sarà l’occasione perfetta per vivere Grottaglie in una chiave diversa, tra arte, cucina e convivialità.

Il menù fisso: un viaggio di sapori a 35€

Per l’occasione è stato pensato un menù fisso al prezzo di 35€ a persona, che comprende coperto, acqua e caffè. Un’esperienza completa che parte dagli antipasti e termina con un doppio dolce. Ecco la proposta:

Antipasto: Crudo e mozzarella, cannolo mediterraneo salato, caponata, polpette al sugo e crocchette

Crudo e mozzarella, cannolo mediterraneo salato, caponata, polpette al sugo e crocchette Primo: A scelta tra tagliolini con crema di cozze o spaghetti con guanciale croccante e crema di zucchine

A scelta tra tagliolini con crema di cozze o spaghetti con guanciale croccante e crema di zucchine Secondo: A scelta tra assaggio di insalata tiepida di mare o salsiccia zampina e bombette classiche con patate al forno

A scelta tra assaggio di insalata tiepida di mare o salsiccia zampina e bombette classiche con patate al forno Frutta: Macedonia fresca

Macedonia fresca Dessert: Crostata con mostarda di fichi e gelato al cioccolato fondente

Il menù è stato pensato per esaltare i sapori stagionali e valorizzare le eccellenze locali. Da segnalare la presenza di piatti che già si sono distinti nella proposta alla carta del bistrot.

Pasta fresca ogni giorno: il vero punto di forza

Tra le tante qualità che rendono unico Macchiaviva Bistrot, una merita una menzione speciale: la pasta fresca. Ogni giorno, nella cucina del ristorante, vengono realizzati a mano i formati freschi utilizzati nei primi piatti. Questo dettaglio, che per alcuni può sembrare scontato, fa una differenza concreta nella qualità e nella resa al palato.

È proprio grazie alla produzione interna che piatti come i tagliolini con crema di cozze o le orecchiette al sugo di pomodoro e cacioricotta riescono ad avere quella consistenza e quel sapore genuino che conquistano tutti, sin dal primo assaggio.

Perché prenotare subito

Questa serata speciale rappresenta l’occasione perfetta per scoprire — o riscoprire — Macchiaviva Bistrot. Il prezzo contenuto, la qualità dei piatti, la musica live e l’ambiente ricercato sono un mix irresistibile. I posti sono limitati e la richiesta è alta: per questo si consiglia di prenotare il prima possibile.

📞 Info e prenotazioni: Cell. 3773937477

📍 Via Cavour, 13 – Grottaglie (TA)

Macchiaviva Bistrot non è solo cucina, ma emozione, arte, sperimentazione e calore umano. Il 30 luglio sarà un piccolo assaggio di tutto questo. E tu, ci sarai?