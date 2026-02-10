Un’estate all’insegna della musica d’autore: Luca Carboni torna live con il tour “Rio Ari O Live”, un viaggio musicale che toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, tra festival, piazze storiche, ville e anfiteatri. Un’occasione imperdibile anche per il pubblico pugliese, grazie alla tappa prevista a Lecce. Scopri in questa guida tutte le informazioni utili su date, biglietti e location, e preparati a vivere un’estate ricca di emozioni.

Prima di partire, consulta sempre le previsioni meteo in Puglia per organizzare al meglio la tua serata.

Indice dei contenuti

Luca Carboni attraverserà l’Italia con un tour estivo che unisce la sua musica senza tempo a location ricche di storia e fascino. Ecco le date confermate finora per l’estate 2026:

7 luglio – Genova, Arena del Mare – Porto Antico

10 luglio – Codroipo (UD), Villa Manin Estate 2026

11 luglio – Marostica (VI), Piazza Castello – Marostica Summer Festival

14 luglio – Cervia, Piazza Garibaldi

18 luglio – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

24 luglio – Firenze, Parco Mediceo – Musart Festival

26 luglio – Cernobbio (CO), Villa Erba – Lake Sound Park

1° agosto – Pescara, Porto Turistico – Zoo Music Fest

22 agosto – Lecce, Cave del Duca

2 settembre – Mantova, Esedra di Palazzo Te – Mantova Summer Festival

10 settembre – Caserta, Piazza Carlo di Borbone – Reggia di Caserta

13 settembre – Macerata, Sferisterio

Tappa in Puglia: Luca Carboni live a Lecce

Grande attesa per il concerto in programma il 22 agosto a Lecce, alle Cave del Duca. Una cornice straordinaria per ascoltare dal vivo i successi di Carboni, immersi nel fascino del Salento. Un evento da non perdere per chi ama la musica italiana e per chi vuole vivere un’esperienza unica tra storia e sonorità d’autore.

Se ti trovi in zona, ti consigliamo anche di dare uno sguardo ad altri eventi nella provincia di Taranto su Girwebtv.it e alle iniziative musicali e culturali sul sito Grottaglieinrete.it.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per tutte le date del tour saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di martedì 23 dicembre su TicketOne e nei punti vendita abituali. Si consiglia di prenotare per tempo, dato l’alto numero di richieste attese soprattutto per le location più suggestive e turistiche.

Il significato di “Rio Ari O”

Il titolo del tour prende ispirazione da un’espressione iconica che accompagna Carboni sin dai suoi esordi: “Rio Ari O” è infatti il primo suono della sua voce che si sente nella canzone “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, che apre il suo primo disco “…intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un frammento diventato simbolico e affettuosamente riconoscibile dai fan.

Cosa aspettarsi dal concerto

Luca Carboni propone uno spettacolo che intreccia musica, parole e immagini. Un racconto tra grandi successi e momenti di intimità, passando dai brani più celebri come “Silvia lo sai”, “Mare Mare” e “Inno nazionale” a nuove interpretazioni e arrangiamenti.

Lo show promette una scenografia ricca, atmosfere immersive e un’intensa connessione con il pubblico, come da tradizione per uno degli artisti più sensibili e poetici della scena italiana.

Per chi vuole scoprire di più sulla scena musicale e gli eventi nella provincia di Taranto, consigliamo anche una visita al sito TarantoExperience.it.

In attesa dell’estate 2026, segnati la data del 22 agosto a Lecce e prepara il tuo viaggio musicale nel cuore della Puglia!