Il martedì sera a Lecce si accende con la magia dell’improvvisazione teatrale. Proseguono le lezioni prova gratuite dei corsi della Scuola di Improvvisazione Teatrale di Improvvisart, dedicati a chi vuole sperimentare, conoscere e divertirsi con l’arte dell’improvvisazione.

Le lezioni prova si terranno i martedì di ottobre e si potrà scegliere tra due fasce orarie: alle 18:00 (primo turno), alle 20:15 (secondo turno) fino ad esaurimento posti. Il corso è dedicato ad una fascia d’età compresa tra i 18 e i 50 anni, con o senza esperienza teatrale. L’unico requisito? La voglia di mettersi in gioco!

A guidare i partecipanti ci saranno gli attori e formatori della compagnia Improvvisart Fabio Musci, Elena Selleri e Paolo Paticchio, che accompagneranno passo dopo passo in questa esperienza creativa e coinvolgente.

Il corso prevede lezioni settimanali da 2 ore fino a maggio 2026, presso la sede di via Mario di Lecce, 10. La Scuola Improvvisart è affiliata da Improteatro, l’Associazione Professionale Nazionale di Improvvisazione Teatrale, e offre un percorso triennale di base, e corsi avanzati e professionali.

I posti sono limitati! Prenota subito la tua lezione scrivendo a info@improvvisart.com