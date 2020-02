Non è lo spettacolo più immediato nella serie di impegni dell’Orchestra della Magna Grecia, ma è sicuramente l’evento che sta suscitando grande interesse per una serie di motivi legati alla popolarità del personaggio e al tema della serata.

Titolo dello spettacolo: “A ritmo di samba”, protagonista della serata inserita nel cartellone della Stagione di Prosa e musica a cura del Comune di Taranto e dell’Assessorato a cultura e spettacolo, insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti, sarà la star brasiliana Rogê. Fra i motivi, una vera top chart dei classici brasiliani, fra questi: “Brazil”, “Mais que nada”, “Zazuera”, “Pais tropical”, “Taj Mahal”, “Aquarela do Brazil”, “Filho Maravilha” e altri ancora.

La stagione orchestrale

Prima di Rogê, la Stagione orchestrale 2019/2020 con la direzione artistica del maestro Piero Romano, ospita lo straordinario appuntamento con “Hungarian Rhapsody” con Yuri Bogdanov (Stagione orchestrale, teatro Fusco domenica 9 febbraio) e il fascino inossidabile di “My Fair Lady”, in questa occasione “in concert”, con la Bernstein School of Music Theatre (Stagione orchestrale, teatro Orfeo giovedì 13 febbraio).

Doppio appuntamento con Rogê

Ma torniamo a Rogê. L’appuntamento è doppio, considerando che a ridosso dello spettacolo in programma martedì 25 febbraio al teatro Fusco di Taranto per quanti acquisteranno il biglietto della serata (fuori abbonamento), è previsto un incontro con l’artista brasiliano che terrà una lezione di samba, gratuita, insegnando a quanti saranno interessati (l’adesione dovrà essere comunicata alla segreteria ICO Magna Grecia), i fondamentali di una delle danze più appassionate. Come a dire, due in un’unica soluzione: lezione e spettacolo a ritmo di samba.

L’artista

All’attivo nomination ai Latin Grammy, Rogê è uno degli artisti più rappresentativi e popolari della nuova generazione musicale brasiliana. Suona un tipo di samba “groovy” passando con disinvoltura dalla bossa nova al samba, al reggae. Le sue composizioni sono una miscela di ritmi ai quali attribuisce un suono unico e fresco. Ha collaborato con Arlindo Cruz, Seu Jorge e Seymour Stein, in veste di produttore (quattro album). Ultimo album di Rogê, “Nomade”, è stato prodotto in Brasile e negli Stati Uniti.

Informazioni e biglietti

La Stagione di Prosa e musica che ospita la star brasiliana e a cura di Comune di Taranto e Assessorato a Cultura e Sport, si avvale del sostegno di Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio regionale per le Arti e la cultura, MiBAC (Ministero dei Beni e delle Attività culturali), Regione Puglia a Assessorato all’Industria Turistica e culturale. Info e biglietti (30 platea, 25 galleria): Taranto presso Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia n.4, tranne il sabato (099.7304422).