Da venerdì 5 a domenica 14 settembre, in via partigiani caduti di Grottaglie (Ta), il Circo

Bellucci diretto da Emidio “Bimbi” Bellucci proporrà lo spettacolo nato dalla collaborazione con le famiglie circensi di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, che porterà in pista vari performer e numeri sensazionali, oltre alle rarissime tigri rosa e bianca.

Nella giornata inaugurale si terrà un unico spettacolo alle 21; gli spettacoli sono in programma tutti i giorni (dal giovedì al lunedì) alle 18 e alle 21, tranne la domenica alle 17.30 e 19.30.