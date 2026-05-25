Taranto vecchia torna a raccontare il suo volto più misterioso e affascinante con “Le Case dei Fantasmi – Narrazioni di credenza popolare”, l’evento organizzato da Tarantinìdion APS e Associazione Turistica Pro Loco Taranto APS con il patrocinio del Comune di Taranto e la partnership radiofonica di Lattemiele.

Una serata speciale tra vicoli antichi, storie popolari, musica tradizionale e degustazioni enogastronomiche che accompagnerà cittadini e visitatori in un percorso emozionante alla scoperta della magia popolare tarantina.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 19:00 con partenza dall’Info Point della Galleria Comunale di Taranto, nel cuore della suggestiva Taranto Vecchia. Un evento che unisce cultura, tradizione e intrattenimento, ideale per chi ama il fascino delle leggende e desidera vivere un’esperienza autentica nei vicoli della città dei due mari.

Indice dei contenuti

Le Case dei Fantasmi a Taranto

Tra gli eventi in Puglia più particolari e coinvolgenti dell’inizio estate, “Le Case dei Fantasmi” rappresenta un vero e proprio viaggio narrativo all’interno delle credenze popolari della tradizione tarantina. Passeggiando tra le stradine strette e i vicoli della città vecchia, i partecipanti potranno ascoltare storie tramandate nel tempo legate a fantasmi, masciàre, riti magici e antiche formule popolari.

L’evento si svolgerà nella parte più antica e affascinante della città, uno scenario perfetto per racconti misteriosi e atmosfere sospese tra storia e leggenda. Taranto Vecchia, infatti, custodisce da secoli racconti popolari che parlano di apparizioni, superstizioni e pratiche esoteriche legate alla cultura locale.

Cosa aspettarsi durante la serata

Lo spettacolo sarà itinerante e accompagnerà i partecipanti lungo un percorso guidato tra antichi edifici, cortili nascosti e vicoli ricchi di fascino. Durante il tragitto verranno narrate storie e leggende legate al mondo dei fantasmi e della magia popolare tarantina.

I protagonisti della serata saranno:

Fantasmi e presenze misteriose

Streghe e masciàre della tradizione popolare

Rituali antichi e formule magiche

Pratiche popolari tramandate nel tempo

Racconti e superstizioni tipiche del territorio

Ogni angolo della città vecchia diventerà teatro di storie suggestive capaci di coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza immersiva e culturale.

Fantasmi, streghe e tradizioni popolari tarantine

La cultura popolare tarantina è da sempre ricca di simboli, credenze e racconti legati al mistero. Le cosiddette “masciàre”, figure femminili associate alla magia popolare, fanno parte della memoria collettiva del territorio ionico e ancora oggi alimentano curiosità e racconti tramandati oralmente.

Questo evento vuole valorizzare proprio questo patrimonio immateriale attraverso una formula originale che unisce spettacolo, storytelling e valorizzazione del centro storico. Un’occasione perfetta anche per chi visita la città e desidera conoscere un lato meno turistico ma profondamente autentico di Taranto.

Per approfondire curiosità e itinerari dedicati alla città dei due mari è possibile consultare anche Taranto e le guide dedicate alle esperienze culturali del territorio.

Musica popolare e atmosfera suggestiva

Ad accompagnare la passeggiata ci sarà la musica popolare tarantina, elemento fondamentale della tradizione locale. Le sonorità tipiche del territorio renderanno ancora più intensa l’atmosfera dello spettacolo, creando un connubio perfetto tra racconto, emozione e identità culturale.

La combinazione tra musica dal vivo, vicoli antichi e narrazioni popolari renderà la serata particolarmente coinvolgente per chi ama gli eventi culturali originali e le esperienze immersive.

Chi desidera conoscere meglio la storia e le tradizioni locali può approfondire anche attraverso i racconti e gli itinerari pubblicati su Taranto Experience, portale dedicato alle bellezze e alle esperienze del territorio ionico.

Degustazione finale tra vino e bruschette

Al termine dello spettacolo è prevista una degustazione conviviale con vino e bruschette, pensata per concludere la serata in un clima rilassato e autentico. Un momento perfetto per condividere impressioni, emozioni e curiosità insieme agli altri partecipanti.

L’esperienza gastronomica aggiunge ulteriore valore all’evento, trasformandolo in un appuntamento completo tra cultura, tradizione e gusto.

Info, costi e prenotazioni

L’evento “Le Case dei Fantasmi – Narrazioni di credenza popolare” si terrà:

Data: Sabato 6 giugno

Sabato 6 giugno Orario: Ore 19:00

Ore 19:00 Partenza: Info Point Galleria Comunale – Taranto Vecchia

Info Point Galleria Comunale – Taranto Vecchia Contributo: €15,00 spettacolo + degustazione

I bambini fino a 12 anni non pagano lo spettacolo, mentre è previsto un piccolo contributo per la degustazione finale.

Lo spettacolo si svolgerà al raggiungimento minimo di 20 partecipanti ed è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare tramite WhatsApp i numeri:

347 9146213

389 9935679

Perché partecipare a un evento a Taranto Vecchia

Partecipare a “Le Case dei Fantasmi” significa vivere Taranto in modo diverso, entrando in contatto con storie, tradizioni e atmosfere che spesso restano nascoste agli occhi del turismo tradizionale. È un’occasione ideale per riscoprire la città vecchia attraverso il fascino delle narrazioni popolari e della cultura locale.

Prima di partecipare agli eventi all’aperto è sempre consigliabile consultare le previsioni Meteo in Puglia per organizzare al meglio la propria serata.

Taranto continua così a confermarsi una delle città più vive culturalmente del Sud Italia, capace di proporre eventi originali che valorizzano il territorio, le tradizioni e il patrimonio storico della città dei due mari.