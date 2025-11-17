Avventura Notturna in Biblioteca: “La Notte dei Pupazzi”. La Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” di Taranto si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di magia e mistero per un evento straordinario e unico: “La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”.

L’iniziativa, pensata per i bambini dai 3 ai 6 anni, si svolgerà nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 novembre, promettendo un’avventura indimenticabile ai loro amici di pezza.

L’evento si articola in due momenti emozionanti:

Venerdì 21 Novembre (dalle 16.30):

I piccoli partecipanti sono invitati a portare il loro pupazzo, peluche o bambola preferita in biblioteca. Dopo un breve momento di presentazione, i bambini affideranno i loro compagni di gioco allo staff della biblioteca. Una volta che le luci si spegneranno, i pupazzi diventeranno i protagonisti di una segreta avventura notturna tra gli scaffali.

I piccoli partecipanti sono invitati a portare il loro pupazzo, peluche o bambola preferita in biblioteca. Dopo un breve momento di presentazione, i bambini affideranno i loro compagni di gioco allo staff della biblioteca. Una volta che le luci si spegneranno, i pupazzi diventeranno i protagonisti di una segreta avventura notturna tra gli scaffali. Sabato 22 Novembre (dalle ore 10.30):

Al ritiro dei pupazzi la magia verrà svelata. Sarà raccontata in anteprima la “notte scatenata” dei pupazzi, con la visione di prove fotografiche che documenteranno le loro imprese notturne: dalle esplorazioni segrete alle letture sotto le stelle, fino alle “iscrizioni d’onore” al servizio prestiti. L’esperienza si concluderà con una sorpresa finale riservata ai piccoli avventurieri.

L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, è quello di avvicinare i Bambini alla Lettura in modo creativo “La Notte dei Pupazzi” non è solo un momento ludico, ma un’iniziativa volta a promuovere la lettura e l’amore per i libri in una fascia d’età cruciale, utilizzando un approccio originale coinvolgente.

Trasformare i libri in compagni di avventura dei loro amici più fidati rafforza il legame emotivo tra il bambino e la biblioteca come luogo accogliente e familiare.

I posti disponibili sono limitati per garantire la migliore esperienza a tutti i partecipanti. I genitori interessati a iscrivere il pupazzo del proprio figlio/a (fascia d’età 3-6 anni) sono invitati a inviare una e-mail di candidatura all’indirizzo: acclaviocomunica@comune.taranto.it

La mail dovrà contenere:

Nome e Cognome del genitore.

Nome del bambino/a.

Nome del pupazzo, bambola o altro oggetto.

Un numero di telefono di riferimento per essere ricontattati.