Tarantinìdion APS in collaborazione con la Pro loco di Taranto organizza Venerdì 31 ottobre
c/o galleria Comunale – info point Castello Aragonese piazza Castello – Taranto Vecchia
Spettacolo ore 19.30, Replica ore 21.30 “LA NOTTE DEI FANTASMI masciàre, credenze, rituali e musica popolare”.
Una delle notti più suggestive e magiche dell’anno: la notte delle streghe. Tarantinìdion vi condurrà per mano tra i meandri della tradizione magica tarantina nel suo SPETTACOLO MUSICO-TEATRALE, in un mondo di FANTASMI, STREGHE, RITUALI, FIGURE MITICHE, FORMULE e PRATICHE, in quell’atmosfera dal fascino misterioso, propria della magia popolare.
La MUSICA DELLA TRADIZIONE accompagnerà i racconti dei nostri avi in una dimensione narrativa di grande impatto, muovendo tra sacro e profano con melodie ora dolci, ora frenetiche.
Contributo Spettacolo € 10.00- Per info e prenotazioni: 3479146213. POSTI A SEDERE FINO AD ESAURIMENTO