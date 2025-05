Quando il sole cala e la luce si fa dorata, Palagianello rivela il suo volto più suggestivo. L’evento inizierà al tramonto con una visita guidata al Santuario della Madonna delle Grazie e la chiesa rupestre di San Gerolamo, due luoghi ricchi di storia e spiritualità, incastonati tra le rocce.

A seguire, scenderemo nella gravina per un’escursione serale, dove la natura fa da protagonista. Al termine del percorso, faremo una pausa per una degustazione di prodotti tipici locali: un momento di convivialità, perfetto per ricaricare le energie e prepararsi alla magia che verrà.

Con l’arrivo del buio, ci sposteremo per assistere allo spettacolo naturale delle lucciole. In silenzio e con meraviglia, osserveremo i piccoli bagliori che danzano tra la vegetazione, vivendo un’esperienza unica, lenta e luminosa, sotto il cielo notturno.

NB. La danza delle lucciole è un fenomeno naturale e come tale non è garantito che siano sempre numerose. Non ci assumiamo responsabilità nel caso siano poche o non visibili durante l’escursione. Durante l’osservazione bisogna evitare di accendere qualsiasi tipo di luce artificiale, tra cui flash e cellulari, per rispetto dell’ecosistema naturale.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: 3278664281 – iportulani@gmail.com

Durata: 18.00 – 21.30

Raduno: Info Point Palagianello, Via Roma ex municipio

Tipologia itinerario: Visita naturalistica e storica

Difficoltà: E (escursionistica)

Attrezzatura obbligatoria: Scarpe da trekking (o comunque scarpe con suola antiscivolo), abbigliamento da escursionismo (pantaloni lunghi). Vi consigliamo bastoncino da trekking.

Contributo di partecipazione: 15 euro, 10 euro (dai 6 ai 10 anni)