Taranto, città dal fascino magnetico sospesa tra tradizione e modernità, si prepara ad accogliere un evento imperdibile per residenti e visitatori: la Notte Bianca degli Ipogei. Sabato 27 dicembre, dalle ore 19:00 a mezzanotte, i vicoli e le piazzette della Città Vecchia si illumineranno di curiosità e meraviglia, offrendo un percorso suggestivo attraverso gli antichi ambienti sotterranei che raccontano secoli di storia.

Che cosa è la Notte Bianca degli Ipogei

La Notte Bianca degli Ipogei è un evento culturale che ha ormai superato i confini regionali attirando turisti italiani e stranieri appassionati di storia, archeologia e bellezza autentica. L’iniziativa consente di esplorare, in via straordinaria, alcuni degli ambienti sotterranei più affascinanti della Taranto antica: gli ipogei. Questi spazi, scavati nella roccia sin dall’età greca, sono stati usati nei secoli per scopi abitativi, produttivi, cultuali e come ricoveri per animali. È un’esperienza che va oltre la semplice visita turistica: è un’immersione nel cuore millenario della città.

Dove e quando si svolge

L’evento si svolge nella Città Vecchia di Taranto, il centro storico sospeso tra cielo e mare, dove ogni vicolo racconta una storia. Sabato 27 dicembre, a partire dalle 19:00 e fino a mezzanotte, sarà possibile visitare sette ipogei aprendo porte segrete e scoprendo luoghi suggestivi, spesso invisibili nella routine quotidiana.

Perché Taranto è la città perfetta per questo evento

Taranto è una città dalla bellezza unica: affacciata sul Mar Grande e sul Mar Piccolo, con una storia che abbraccia millenni, dalla Magna Grecia ai giorni nostri. La Città Vecchia, con la sua trama di vicoli e piazzette, racchiude luoghi di grande valore storico e archeologico. Partecipare alla Notte Bianca degli Ipogei significa conoscere Taranto in profondità, vivendo un’esperienza che unisce cultura, emozione e scoperta. Guarda qui un approfondimento sull’importanza dell’arte e degli eventi a Taranto su GirWebTV.

Cosa vedere durante l’evento

Con un unico ticket (8 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni) potrai muoverti liberamente tra i vari punti di interesse seguendo una mappa dedicata. Gli ipogei aperti per l’occasione sono:

Ipogei del Palazzo Galeota

Ipogei del Palazzo Spartera

Ipogei del Palazzo Stola

Ipogei del Palazzo Portacci

Ipogei del Palazzo Antonelli

Le scuderie di Palazzo Pantaleo

La Casa natia di Sant’Egidio

Ciascun sito sotterraneo custodisce testimonianze storiche incredibili: dalla roccia greca lavorata, ai resti di strutture romane e medievali, fino agli spazi che un tempo servivano per le attività quotidiane. È un viaggio nel tempo attraverso l’architettura e l’ingegno umano.

Come funziona e informazioni pratiche

La particolarità di questa Notte Bianca è che non si tratta di una visita guidata tradizionale. I visitatori possono esplorare autonomamente i vari ipogei seguendo la mappa consegnata insieme al ticket cartaceo. Il personale specializzato ti aspetterà in ogni location per raccontarti la storia e i dettagli dei luoghi. La conversione della prenotazione online in ticket cartaceo avviene il giorno dell’evento, a partire dalle 18:30, presso l’Info Point accanto al Ponte Girevole.

Ricorda che, a causa della conformazione degli ambienti, l’evento è sconsigliato a portatori di disabilità motorie. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente in loco presso l’Info Point.

Consigli utili per la visita

Per godere al massimo dell’esperienza:

Indossa scarpe comode: il percorso prevede strade acciottolate e ambienti sotterranei.

Arriva con un po’ di anticipo per ritirare la mappa e orientarti tra i vari ipogei.

Consulta le previsioni Meteo in Puglia per organizzare al meglio la serata.

Approfitta dell’occasione per esplorare anche le bellezze esterne della Città Vecchia e le affascinanti prospettive sul mare.

Vivere la Notte Bianca degli Ipogei significa immergersi nella storia più autentica di Taranto, una città che sorprende, emoziona e resta nel cuore di chi la visita. Preparati a scoprire una Taranto segreta, sospesa tra luce e ombra, storia e modernità.