Taranto, città dal fascino magnetico sospesa tra tradizione e modernità, si prepara ad accogliere un evento imperdibile per residenti e visitatori: la Notte Bianca degli Ipogei. Sabato 27 dicembre, dalle ore 19:00 a mezzanotte, i vicoli e le piazzette della Città Vecchia si illumineranno di curiosità e meraviglia, offrendo un percorso suggestivo attraverso gli antichi ambienti sotterranei che raccontano secoli di storia.
Indice
- Che cosa è la Notte Bianca degli Ipogei
- Dove e quando si svolge
- Perché Taranto è la città perfetta per questo evento
- Cosa vedere durante l’evento
- Come funziona e informazioni pratiche
- Consigli utili per la visita
- Link utili e approfondimenti
Che cosa è la Notte Bianca degli Ipogei
La Notte Bianca degli Ipogei è un evento culturale che ha ormai superato i confini regionali attirando turisti italiani e stranieri appassionati di storia, archeologia e bellezza autentica. L’iniziativa consente di esplorare, in via straordinaria, alcuni degli ambienti sotterranei più affascinanti della Taranto antica: gli ipogei. Questi spazi, scavati nella roccia sin dall’età greca, sono stati usati nei secoli per scopi abitativi, produttivi, cultuali e come ricoveri per animali. È un’esperienza che va oltre la semplice visita turistica: è un’immersione nel cuore millenario della città.
Dove e quando si svolge
L’evento si svolge nella Città Vecchia di Taranto, il centro storico sospeso tra cielo e mare, dove ogni vicolo racconta una storia. Sabato 27 dicembre, a partire dalle 19:00 e fino a mezzanotte, sarà possibile visitare sette ipogei aprendo porte segrete e scoprendo luoghi suggestivi, spesso invisibili nella routine quotidiana.
Perché Taranto è la città perfetta per questo evento
Taranto è una città dalla bellezza unica: affacciata sul Mar Grande e sul Mar Piccolo, con una storia che abbraccia millenni, dalla Magna Grecia ai giorni nostri. La Città Vecchia, con la sua trama di vicoli e piazzette, racchiude luoghi di grande valore storico e archeologico. Partecipare alla Notte Bianca degli Ipogei significa conoscere Taranto in profondità, vivendo un’esperienza che unisce cultura, emozione e scoperta. Guarda qui un approfondimento sull’importanza dell’arte e degli eventi a Taranto su GirWebTV.
Cosa vedere durante l’evento
Con un unico ticket (8 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni) potrai muoverti liberamente tra i vari punti di interesse seguendo una mappa dedicata. Gli ipogei aperti per l’occasione sono:
- Ipogei del Palazzo Galeota
- Ipogei del Palazzo Spartera
- Ipogei del Palazzo Stola
- Ipogei del Palazzo Portacci
- Ipogei del Palazzo Antonelli
- Le scuderie di Palazzo Pantaleo
- La Casa natia di Sant’Egidio
Ciascun sito sotterraneo custodisce testimonianze storiche incredibili: dalla roccia greca lavorata, ai resti di strutture romane e medievali, fino agli spazi che un tempo servivano per le attività quotidiane. È un viaggio nel tempo attraverso l’architettura e l’ingegno umano.
Come funziona e informazioni pratiche
La particolarità di questa Notte Bianca è che non si tratta di una visita guidata tradizionale. I visitatori possono esplorare autonomamente i vari ipogei seguendo la mappa consegnata insieme al ticket cartaceo. Il personale specializzato ti aspetterà in ogni location per raccontarti la storia e i dettagli dei luoghi. La conversione della prenotazione online in ticket cartaceo avviene il giorno dell’evento, a partire dalle 18:30, presso l’Info Point accanto al Ponte Girevole.
Ricorda che, a causa della conformazione degli ambienti, l’evento è sconsigliato a portatori di disabilità motorie. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente in loco presso l’Info Point.
Consigli utili per la visita
Per godere al massimo dell’esperienza:
- Indossa scarpe comode: il percorso prevede strade acciottolate e ambienti sotterranei.
- Arriva con un po’ di anticipo per ritirare la mappa e orientarti tra i vari ipogei.
- Consulta le previsioni Meteo in Puglia per organizzare al meglio la serata.
- Approfitta dell’occasione per esplorare anche le bellezze esterne della Città Vecchia e le affascinanti prospettive sul mare.
Link utili e approfondimenti
- Per scoprire altri eventi in zona consulta questo articolo di GrottaglieInRete dedicato alle iniziative culturali.
- Per informazioni e curiosità sulla città e i suoi luoghi di interesse visita Taranto Experience.
- Se ti interessa approfondire la storia, l’arte e gli eventi di Grottaglie visita Discover Grottaglie.
Vivere la Notte Bianca degli Ipogei significa immergersi nella storia più autentica di Taranto, una città che sorprende, emoziona e resta nel cuore di chi la visita. Preparati a scoprire una Taranto segreta, sospesa tra luce e ombra, storia e modernità.