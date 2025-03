A La FACTORY un evento doppio! Ci piace vivere il fine settimana parlando di ciò che ci piace, in particolar modo poi quando l’argomento riguarda la nostra città, Taranto. In questo caso lo faremo in compagnia della Jonian Dolphin Conservation.

Sabrina Positano, responsabile segreteria JDC e responsabile Jonian Kids, e Alessandro Console, vicepresidente JDC e responsabile attività di Ricercatore per un giorno e di tutte le attività in mare, saranno gli ospiti della nuova puntata del nostro podcast “Stai Parlato”.

Jonian Dolphin Conservation, fondata dal presidente Carmelo Fanizza, ha lo scopo di tutelare i cetacei che abitano il Golfo di Taranto attraverso la ricerca scientifica. Più di 200 giorni all’anno in mare a bordo di due catamarani per le attività di ricerca sui cetacei. Un lavoro enorme portato avanti grazie allo sforzo di soci, sostenitori, volontari e partner.

Ogni loro attività si basa sul concetto di CITIZEN SCIENCE, ovvero il coinvolgimento di tutti i cittadini nei diversi progetti volti alla consapevolezza e conoscenza dell’ambiente marino.

Ma domani sarà anche il momento in cui sulle pareti della nostra HYPERCUBE Gallery verrà inaugurata la mostra “Le Matite Tarantine per la Jonian Dolphin Conservation”, noi stiamo con Moby Dick.

Un evento speciale, in collaborazione col Manuscripta Fest, in cui vi mostreremo in anteprima qui a Taranto, dopo l’esposizione al Palazzo Ducale di Martina Franca questa meravigliosa collettiva. Le “matite tarantine” hanno donato una tavola originale per finanziare la costruzione del San Paolo Dolphin Refuge all’isola di San Paolo nel Mar Grande in uno specchio di mare prospiciente all’isola, un habitat ideale in cui potranno essere accolti e tutelati delfini e altri cetacei “a riposo” provenienti da tutta l’area europea.

Un progetto in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Taranto e con il Dolphin Project di Richard O’Barry, premio oscar per il documentario “The cove”, icona mondiale della tutela dei cetacei in libertà, promotore di un progetto simile realizzato a Bali.

Sal Velluto, Gian Marco De Francisco, Alessio Fortunato, Angelo Todaro, Gianfranco Vitti, Gabriele Benefico, Coma Empirico, Nico Pillinini, Giuseppe Latanza, Emanuele Boccanfuso, Piero Angelini, Squaz, Enzo Rizzi, Nicola Sammarco e Walter Trono insieme per la Jonian Dolphin Conservation! Il loro tratto, le loro opere in mostra all’interno del nostro hub creativo per una sorta di viaggio visivo che vi lascerà a bocca aperta.

Vi ricordiamo che La Factory è a Taranto, zona Porta Napoli, in via Niceforo Foca 30 e che lo start è previsto per le ore 19:30.