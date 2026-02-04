“Kids in Maschera”: il Carnevale della cultura e del gioco. La magia del Carnevale entra in biblioteca.

Il Centro della Cultura per l’Infanzia – Acclavio Kids di Via Pisa apre le porte alla fantasia con “Kids in Maschera”, un doppio appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie per celebrare la festa più colorata dell’anno tra letteratura, gioco e creatività.

L’iniziativa si articola in due giornate studiate per rispondere alle diverse esigenze educative e ludiche dei piccoli lettori:

Sabato 14 febbraio (ore 17:30): “Il Carnevale Sbagliato”. Un laboratorio narrativo dedicato alla fascia 6-10 anni. In un’atmosfera di gioiosa confusione, i bambini esploreranno storie “capovolte” e personaggi fuori dal comune, diventando i veri protagonisti di un pomeriggio all’insegna dell’immaginazione.

Domenica 15 febbraio (ore 10:00): "Favole Mascherate". Un incontro pensato per i più piccoli (2-5 anni), dove la lettura ad alta voce si mescola al gioco simbolico e alla sensorialità delle maschere, in un clima di dolce condivisione.

L’obiettivo dell’Acclavio Kids è quello di trasformare lo spazio bibliotecario in un luogo vivo, dove il libro diventa lo strumento per esplorare nuovi mondi e rafforzare il legame con il territorio e la comunità.

Modalità di partecipazione

Per garantire la qualità delle attività, la partecipazione è gratuita ma limitata a un numero massimo di 15 bambini per turno. È pertanto obbligatoria la prenotazione tramite email all’indirizzo: acclaviolab@servizicomunetaranto.it.

I piccoli partecipanti sono invitati a presentarsi rigorosamente in maschera.

Contatti e Sede: Acclavio Kids – Via Pisa 14, Taranto Email: acclaviolab@servizicomunetaranto.it