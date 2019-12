Piazza Prefettura a Bari torna ad essere lo scenario del concertone di Capodanno.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il capoluogo pugliese è stato scelto come location ospitante dell’evento musicale che accompagnerà l’attesa per l’arrivo del 2020, in diretta Tv su Canale 5. Nella notte di San Silvestro, la buona musica entrerà nelle case di milioni di italiani insieme alle meravigliose immagini di Bari e della Puglia. Confermata Federica Panicucci alla conduzione, la serata vedrà alternarsi sul palcoscenico una carrellata di artisti del panorama musicale italiano, fra grandi interpreti della canzone italiana e idoli dei giovanissimi.

Il Cast

Ecco la line-updegli artisti: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. Ci sarà spazio anche per i nuovi ragazzi della scuola di Amici 19, che si esibiranno in una straordinaria performance canora, accompagnata a passi di danza. Dopo lo scoccare della mezzanotte, toccherà al dj set di Max Brigante con l’energia del suo show Mamacita far scatenare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B.

Nel backstage

Ad affiancare la Panicucci sul palco e dietro le quinte, dove saranno allestite le postazioni radio, saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team del suo programma di R101, Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo, Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba terranno compagnia ai radioascoltatori per tutta la notte. L’intero evento andrà in onda a partire dalle ore 21 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.