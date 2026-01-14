Finalmente anche a Taranto arriva il nostro tour più amato! Per la prima volta, Puglia Segreta vi porta alla scoperta dei tesori nascosti di Taranto Vecchia con un’esperienza unica che vi condurrà attraverso secoli di storia, misteri e bellezza. “Ipogei sotto le Stelle” è il nostro nuovissimo tour serale che svela i segreti più affascinanti della città dei due mari, dalle maestose architetture in superficie fino al misterioso mondo sotterraneo che custodisce l’anima più autentica di questa terra.

Il nostro appuntamento è in Piazza Castello, dove le antiche colonne doriche ci accoglieranno al tramonto, quando le prime stelle iniziano a brillare sul golfo e la pietra calcarea si tinge di sfumature dorate.

Passeggeremo insieme nella parte alta dell’isola, ammirando dall’esterno i sontuosi palazzi nobiliari di fine ‘600 e ‘700, testimoni silenziosi della ricchezza dell’aristocrazia tarantina. Osserveremo la maestosa facciata della Cattedrale di San Cataldo, cuore spirituale della città dal 1071, e l’elegante prospetto della chiesa di San Domenico con i suoi elementi barocchi. Scendendo verso la parte bassa, ci perderemo nel dedalo di vicoli del quartiere bizantino, dove ogni angolo racconta storie di mare e di viaggi, di commerci e di conquiste. Qui, tra scorci mozzafiato e antiche botteghe, respirerete l’essenza più vera della cultura pugliese.

Ma la vera magia inizia quando, come in un viaggio nel tempo, scenderemo nelle viscere della città. Sotto il piano di calpestio dell’isola si nasconde infatti un mondo straordinario: gli ipogei di Taranto, un labirinto sotterraneo dove ogni pietra narra millenni di storia. Esploreremo insieme questi ambienti unici, caratterizzati da una stratificazione millenaria dove sono ancora leggibili le tracce delle varie dominazioni che hanno segnato il destino di questa terra. Antiche cave, frantoi ipogei e passaggi segreti che conducevano al mare si aprono come pagine di un libro vivente.

Questi spazi, un tempo utilizzati come depositi per conservare le preziose derrate alimentari e come luoghi di lavoro, rappresentano le fondamenta su cui si ergono gli eleganti palazzi nobiliari che abbiamo ammirato in superficie. Alla luce soffusa delle nostre torce, scoprirete un mondo parallelo dove il tempo sembra essersi fermato, dove potrete toccare con mano la storia millenaria di Taranto e sentire il respiro della terra pugliese. Non perdete questa occasione unica di vivere la magia di Taranto Vecchia e dei suoi tesori sotterranei sotto il cielo stellato estivo della Puglia!

17 gennaio ore 20:00. Visita Città vecchia con Ingresso a tre Ipogei. Prenotazione obbligatoria cliccando sul link https://www.pugliasegreta.net/eventi/

Visita della durata di circa due ore e mezza, condotta da GUIDA turistica abilitata; ritrovo 15 minuti prima dell’inizio davanti al Castello Aragonese

Contributo: (da versare prima dell’inizio)

• Intero 16€ a partire da 16 anni

• Ridotto 12€ disabilità/invalidità

• Ridotto 8€ da 6 fino a 16 anni

compila il formulario apposito cliccando sul link https://www.pugliasegreta.net/eventi/