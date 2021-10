Sabato 25 settembre presso Asfalto Teatro a Lecce, andrà in scena “Impro Free Form”, serata dedicata all’Improvvisazione Teatrale con due spettacoli in programma, uno alle ore 20:00 e uno alle 22:00. In scena gli attori della Compagnia Improvvisart di Lecce, che si esibiranno in uno spettacolo unico ed inedito, assolutamente irripetibile.

Impro Free Form è improvvisazione pura, un’ora di teatro improvvisato in cui sarà l’ispirazione degli attori ad alimentare la scena e le storie: improvvisazione senza regole, una Long Form narrativa in cui da un suggerimento del pubblico si inizieranno a creare storie e mondi nuovi. Una serata in cui tutto potrà accadere: le scene potranno essere collegate o lasciate libere di fluire, potranno prendere libera ispirazione da ciò che sarà già successo o da ciò che il pubblico vorrà vedere accadere. Gli attori improvviseranno su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche e tanto altro, alternando momenti di risate e divertimento ad attimi di pura poesia.

Il numero dei posti a sedere è limitato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento posti. E’ richiesto l’accesso obbligatoriamente green pass e mascherina e verranno messi a disposizione i vari dispositivi per la sanificazione delle mani. I posti a sedere saranno distanziati secondo la normativa in vigore.

E’ consentito pagare esclusivamente in contanti e per facilitare le operazioni di ingresso consigliamo al pubblico di avere l’importo esatto del costo del biglietto.

Sabato 25 settembre 2021 – primo spettacolo ore 20:00, secondo spettacolo ore 22:00 Teatro Asfalto, via Birago 60 – Lecce. Posti limitati (50 spettatori a spettacolo). Ingresso: € 10 a spettacolo. Prenotazione obbligatoria al 328.7686080 Accesso consentito solo con green pass. L’evento si realizzerà seguendo la normativa vigente. www.improvvisart.com