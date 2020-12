Sarà l’ultimo campione italiano della maratona di New York (titolo conquistato nel 1996) e attuale presidente del comitato regionale della FIDAL Puglia, Giacomo Leone a sancire, il prossimo venerdì 18 dicembre alle 15.30, l’accordo siglato tra la Federazione Atletica Leggera pugliese e il Comune di Statte, per le attività che riguarderanno il settore per tutto il 2021.

Gli atleti pugliesi, tra questi anche alcuni campioni nazionali, arriveranno infatti nella sede dello Stadio comunale cittadino, per svolgere i propri allenamenti e preparazioni atletiche in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

La convenzione sancita tra l’amministrazione comunale di Statte e la FIDAL – spiega il sindaco Franco Andrioli – arriva anche a certificare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il livello di qualità impiantistica presente sul nostro territorio, che all’interno dello stadio comunale, ospita anche una pista d’atletica tecnicamente all’avanguardia e omologata, riconosciuta tra le migliori pugliesi.

Dopo gli interventi di restyling che stanno interessando il Campo scuola di Taranto, l’atletica nella provincia ionica, prova a non perdere il passo e così si riorganizza puntando a sempre migliori performance.

A fare da punto di contatto con l’amministrazione comunale e la Federazione regionale è stato un altro sodalizio territoriale punto di eccellenza storico per tutta la provincia di Taranto: ovvero il Marathon Club di Statte.

Alla cerimonia di ratifica della convenzione tra Comune di Statte e FIDAL, oltre il sindaco Andrioli, il consigliere delegato allo sport Daniele Andrisani e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, saranno presenti il presidente del comitato regionale FIDAL Puglia, Giacomo Leone, il presidente provinciale e responsabile tecnico per il settore giovanile della stessa FIDAL, Salvatore Lomartire e Francesco Buzzacchino.

L’appuntamento per la stampa è alle 15.30 di venerdì 18 dicembre nella sede dello Stadio Comunale di Statte in via Arena di Verona, 1.