Il Tesoro dei Briganti di e con Giuseppe Ciciriello, musiche in scena Piero Santoro

durata 60′. Vincitore del Premio EarThinkFestival 2016.

Domenica 12 gennaio il Teatro delle Forche presenta il primo appuntamento con La Scena dei ragazzi 2024/2025, in collaborazione con il Comune di Massafra e Puglia Culture – Circuito Teatrale. In scena uno spettacolo per tutta la famiglia che tratta di ambiente, memoria, rispetto dell’altro, storia, biodiversità, rapporto con il territorio.

Uno spettacolo teatrale di narrazione che utilizza il linguaggio proprio della “narrazione epica”, un linguaggio fatto di voce, gesti e musica, che non mostra, ma evoca, lasciando allo spettatore la possibilità di creare mondi e allenare l’immaginazione. In un’epoca in cui le immagini ci sono imposte e ci sommergono, Il Tesoro dei Briganti, nella sua semplicità, crea i presupposti per “immaginare” un mondo, quello narrato, e farlo proprio, per imparare così a riappropriarsi del senso profondo delle storie e rielaborarne i contenuti mitici.

Il Tesoro dei Briganti, la trama

Peppino il narratore (Giuseppe Ciciriello) accompagnato dalla musica della fisarmonica di Zi’ Pietro (Piero Santoro), racconta di tanto tempo fa, quando era piccolo e non più alto del bastone che suo nonno usava per raccogliere la frutta, “quando il tempo era un altro tempo e non aveva bisogno di tempo, perché aveva tutto il tempo di cui aveva bisogno, con ogni cosa al suo tempo”; racconta di quando d’estate andava a vivere dai suoi nonni, in campagna fra la menta e il rosmarino, e le giornate incedevano a passi lenti e scalzi a contatto con la terra rossa, accompagnate dalla voce di latte e miele della Nonna Filomena, che risuonava tra le lenzuola stese gonfiate come nuvole leggere dal vento di tramontana; e i Racconti di Nonno Peppe ascoltati tra il ronzio delle api nei gelsomini, al fresco della pergola d’uva davanti al piazzale.

È uno spettacolo che racconta dell’amore per la terra, una terra che sta scomparendo per far posto al cemento che avanza con le sue ruspe e betoniere; racconta un amore, tramandato di generazione, in generazione, attraverso la pratica dell’“aver cura” e il piacere di raccontare storie: storie di boschi, di banditi, di lupi, di re, di regine, di battaglie; storie di terra, alberi, boschi, amore e tesori.

In Il Tesoro dei Briganti le rocambolesche avventure del brigante Capatosta e del suo tesoro si intrecciano con quelle del narratore, quelle di Peppino e di suo nonno; sono le storie della terra dove sono cresciuti, terra di ulivi e ginestre, tra masserie, tratturi e muri di pietra a secco; sono le storie di un bosco, quello vicino alla casa dei suoi nonni dove da piccolo Peppino trascorreva le estati, perdendosi andando a caccia di lucertole e tesori …senza sapere che il tesoro più grande era tutto intorno a lui ovunque camminasse….

Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Ingresso ore 17.30 – Sipario ore 18.00. Biglietto: 5 € Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19)