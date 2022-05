Il sogno di Shakespeare, Anteprima dei “Nuovi Scalzi” coproduzione Teatri di Bari. I Nuovi Scalzi, regia Savino Maria Italiano con Francesco Zaccaro, Lidia Ferrari, Ivano Picciallo, Piergiorgio Savarese, Pietro Quadrino, Thilina Feminò, Zelia Pelacani.

Il Sogno di Shakespeare è un riadattamento del Sogno di una notte di mezz’estate di W. Shakespeare, tra le commedie più celebri e più rappresentative del teatro. Un gruppo di artigiani s’incontrano in un bosco per preparare uno spettacolo per le nozze del Duca, un classico: “La tragica commedia di Piramo e Tisbe”. (atto I, scena II). Quegli artigiani siamo noi, la nostra compagnia che s’incontra in un luogo fuori dal teatro per preparare il Sogno di una notte di mezz’estate per un grande evento: l’incontro con il pubblico.

MARTEDÌ, 24 Maggio 2022 alle ore 21:00 presso La Luna nel Pozzo Contrada Foragno s.n., 72017 Ostuni (BR). Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.00. Biglietto 5 euro. Info e prenotazione gradita: tel. 3315881790 (Whatsapp), 335 803 7241 (Whatsapp)