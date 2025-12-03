Concorso “Il Presepe delle 4 R”: la Biblioteca Acclavio celebra il Natale in chiave sostenibile! Torna l’appuntamento più creativo e green delle feste!

Per il secondo anno di seguito la Biblioteca civica Acclavio celebra la tradizione del presepe, invitando tutti i giovani creativi a trasformare il concetto di riciclo in vera e propria arte. Se ami realizzare presepi e vuoi metterti alla prova dando nuova vita a oggetti e materiali di scarto, il concorso “Il Presepe delle 4R” è l’occasione perfetta per te.

Dai materiali dismessi al capolavoro: immagina carta, cartone, legno, stoffe, bottoni, bottiglie, lattine, tappi, CD, nastrini… ogni elemento, invece di finire tra i rifiuti, può diventare un pezzo unico per il tuo presepe sostenibile.

Il concorso, al quale si può partecipare gratuitamente, è aperto a tutti i giovani fino ai 30 anni che desiderano esprimere la propria creatività in modo responsabile e sostenibile. Il termine ultimo per la consegna del presepe alla Biblioteca civica Pietro Acclavio, in via Salinella 31 a Taranto, è il 14 dicembre 2025.

Iscriversi è semplicissimo: basta compilare il modulo di iscrizione che trovi pubblicato sul sito della biblioteca (https://www.bibliotecaacclavio.it/2025/11/14/torna-il-presepe-delle-4r-in-biblioteca-acclavio/) o ritirarlo presso la Biblioteca. Il modulo va inviato a acclaviolab@servizicomunetaranto.it.

Lasciati ispirare, sperimenta, ricicla e crea! Un gesto semplice che fa bene all’ambiente e tiene viva la magia della tradizione.