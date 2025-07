Il Palo della Cuccagna è un antico gioco goliardico della tradizione popolare, dove i partecipanti si sfidano in un’arrampicata a squadre per raggiungere i premi posti in cima a un palo ricoperto di grasso.

Un appuntamento che si rinnova e riporta una Tradizione Popolare! Siete tutti invitati a partecipare a questa competizione dilettantistica per mettere alla prova il vostro coraggio e le vostre abilità! Nei Giardini Pubblici di Uggiano Montefusco verrà installata la moderna versione del Palo della Cuccagna a cura del Comitato Cittadino Uggiano Montefusco e dell’APS Genitori Insieme Cocumola. Una serata ricca di tradizioni, musica e buon cibo, aperta e libera a tutte e tutti!

Programma

Dalle ore 19:30 – Per bambini e ragazzi fino ai 12 anni

I piccoli temerari potranno provare la scalata del palo prima che venga unto di grasso. Parteciperanno singolarmente con imbragatura e personale di accompagnamento, in piena sicurezza.

Dalle ore 21:00 – Gara ufficiale “La Scalata dei Re”

Età: dai 14 anni in su

Squadre: da 5 a 7 partecipanti

Tempo per tentativo: 30 secondi a squadra

Iscrizione gratuita: 📧 comitatocit.uggiano@libero.it 📱 339 7967960 (anche WhatsApp)

💥 Crea la tua squadra per raggiungere la cima e vincere i premi!

Ogni tentativo successivo aumenta il tempo disponibile di 10 secondi.

👕 Consigliato abbigliamento adatto (tuta da lavoro o vecchi jeans): il palo sarà unto!

Durante la serata:

🎭 Spettacolo a cura di PACHAMAMA

Acrobati, trampolieri, fuoco e coreografie spettacolari.

🎧 DJ RENNA all’animazione

🍔 Piatti tipici e prodotti locali a cura del Comitato Cittadino

🧺 Mercatini e artigianato locale

🎈 Area giochi per bambini

Un po’ di storia…

Il Palo della Cuccagna è uno sport riconosciuto anche dal CONI e protagonista di eventi mediatici, come il Guinness World Record.

Racconto storico – Uggiano Montefusco:

Antico borgo tra le campagne pugliesi, Uggiano ha origini che affondano nel tempo, forse risalenti a Sparta e Messana.

Nel 1100, con i Normanni, fu eretta una torre di vedetta sulla sommità del borgo. A fine luglio, conclusa la mietitura, si celebrava il raccolto con giochi popolari. Da qui nasce la leggenda del Palo della Cuccagna: un palo unto con in cima cesti pieni di pane, formaggi, salumi e vino.

Secondo la tradizione, anche Federico II volle conservare questa usanza come rito di ringraziamento e augurio di abbondanza futura.

Info & Iscrizioni:

📝 Iscrizione gratuita entro giovedì 24 luglio ore 18:30

via email: comitatocit.uggiano@libero.it (indicare nome, cognome, nome squadra)