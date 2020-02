La danza aerea è la fusione della danza contemporanea con le arti circensi, le acrobazie o il teatro. La danza su questi attrezzi prevede figure che possono essere statiche o dinamiche costituite da cadute, scivolate o equilibri.

E’ una forma di esercizi d’aria, dove gli artisti si esibiscono in evoluzioni coreografiche e acrobatiche sospesi in un panno. Non solo può essere considerato un ballo, ma uno sport in cui hai bisogno di forza e flessibilità. E per la prima volta questa disciplina verrà presentata domenica al centro commerciale Mongolfiera Taranto e sarà possibile provarlo.

Il week end delle meraviglie

Infatti, durante il week end delle meraviglie dell’8 e 9 febbraio, Fiera della Creatività e della Fantasia, sarà possibile ammirare la danza aerea, disciplina che libera e rilassa mente e corpo approccio a movimenti di danza e acrobatica in aria a cura dell’associazione Ballet gallery. Gli spettacoli si terranno domenica alle ore 11.30 e 18.30. A seguire sarà possibile allenarsi e provare la danza aerea.