Il Cinzella Festival, torna nella suggestiva location delle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA) e annuncia il primo artista della nona edizione, una band che appartiene alla storia della musica: PUBLIC IMAGE LTD (PiL), la band iconoclastica di John Lydon, la leggenda del punk, – in esclusiva per il Sud Italia – salirà sul palco il 19 luglio 2025 in occasione del “This is not the last tour”.

Dopo essere stato il frontman dei Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image LTD (PiL), band seminale del post-punk. Ampiamente considerati come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi, la loro musica e la loro visione gli sono valsi 5 singoli nella Top 20 britannica e 5 album nella Top 20 britannica. Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto “First Issue” del 1978 fino a “That What Is Not” del 1992. Dopo un pausa, la band è tornata insieme nel 2009 partecipando a tanti tour e pubblicando tre album acclamati dalla critica, “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e “End of World” (2023).

Il Cinzella Festival, dedicato a musica e cultura, è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale AFO6 di Taranto – con la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino – ed è la giusta combinazione di musica internazionale, scelta di locations suggestive, accoglienza calorosa e attenzione nei confronti del pubblico partecipante. Tutto questo ha permesso al festival di diventare un polo di attrazione artistica e cultura pugliese, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Biglietti già disponibili sul circuito Xceed.