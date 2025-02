Il Carnevale di Putignano è riconosciuto come uno dei più antichi d’Europa. Il Carnevale è una festività che affonda le sue radici in tradizioni antiche, caratterizzata da celebrazioni che precedono il periodo quaresimale.

Durante il Carnevale, le comunità si immergono in festeggiamenti che includono sfilate, balli in maschera, musica e rappresentazioni teatrali, offrendo un momento di spensieratezza e allegria collettiva. In Italia, il Carnevale è particolarmente sentito, con manifestazioni storiche come quelle di Venezia, Viareggio e Putignano.

Putignano, la città del Carnevale

Putignano, situata nel cuore della Puglia, è una città ricca di storia e cultura. Fondata in epoca antica, ha visto il susseguirsi di diverse dominazioni che ne hanno arricchito il patrimonio artistico e architettonico. Il suo centro storico è caratterizzato da vicoli stretti e case bianche tipiche dell’architettura pugliese, offrendo un’atmosfera suggestiva e affascinante.

Origini del Carnevale di Putignano

Il Carnevale di Putignano è riconosciuto come uno dei più antichi d’Europa, con origini che risalgono al 1394. Secondo la tradizione, in quell’anno, per proteggere le reliquie di Santo Stefano dalle incursioni saracene, si decise di trasferirle dall’abbazia di Monopoli a Putignano. All’arrivo delle reliquie, i contadini locali si unirono alla processione, dando vita a canti e balli spontanei che segnarono l’inizio della tradizione carnevalesca nella città.

I carri allegorici e la tradizione della cartapesta

Nel corso dei secoli, il Carnevale di Putignano ha evoluto le sue celebrazioni, introducendo elementi distintivi come le sfilate di carri allegorici. Questi carri, realizzati in cartapesta, sono frutto dell’abilità dei maestri cartapestai locali, che creano strutture imponenti rappresentando temi di attualità, satira politica e cultura popolare.

I “Giovedì” e le tradizioni del Carnevale

Un elemento caratteristico del Carnevale di Putignano sono i “Giovedì” che precedono la Quaresima. Ogni giovedì è dedicato a una specifica categoria sociale, offrendo momenti di satira e riflessione. Tra questi, il “Giovedì dei vedovi” è particolarmente sentito, con cortei di “afflitti” in abiti scuri che percorrono le strade del centro storico.

Farinella: la maschera simbolo

La maschera simbolo del Carnevale di Putignano è “Farinella”, che prende il nome da un piatto tipico locale a base di ceci e orzo tostati. Farinella è raffigurata con un abito multicolore adornato da campanelli, incarnando lo spirito gioioso e irriverente della manifestazione.

Il programma del Carnevale di Putignano 2025

Nel 2025, il Carnevale di Putignano celebra la sua 631ª edizione. Il programma prevede quattro sfilate principali:

16 febbraio 2025 – Ore 15:30

– Ore 15:30 22 febbraio 2025 – Ore 19:00

– Ore 19:00 2 marzo 2025 – Ore 11:00

– Ore 11:00 4 marzo 2025 – Ore 18:30

Oltre alle sfilate, il Carnevale offre concerti, spettacoli teatrali, workshop di cartapesta e degustazioni di piatti tipici pugliesi.

Curiosità e aneddoti

Una curiosità legata al Carnevale di Putignano è la “Festa dell’Orso”, un rito tradizionale che si svolge il 2 febbraio. Durante questa celebrazione, un figurante travestito da orso viene “catturato” e “processato” in piazza, in una rappresentazione che unisce elementi di teatro popolare e ritualità antica.

Il Carnevale di Putignano rappresenta una straordinaria testimonianza di come tradizione e innovazione possano convivere, offrendo ogni anno uno spettacolo unico che affascina visitatori da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma del Carnevale di Putignano 2025, visita il sito ufficiale: Carnevale di Putignano 2025.