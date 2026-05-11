Spettacolo fuori abbonamento con Herbert Ballerina: ‘Come una catapulta’. Prosegue la stagione teatrale del Teatro Orfeo di Taranto: 27 spettacoli tra abbonamento e fuori abbonamento, per una programmazione che porta a Taranto alcuni dei nomi più amati del panorama teatrale e televisivo italiano.
Da Raoul Bova a Massimo Ghini, da Drusilla Foer a Serena Rossi: il palco dell’Orfeo si prepara ad accogliere grandi protagonisti e produzioni di prestigio, confermandosi punto di riferimento culturale e artistico per l’intera città.
Herbert Ballerina, Come Una Catapulta
Costi Ticket:
Platea e Prima Galleria: 35 euro
Seconda Galleria e Platea Laterale: 30 euro
Terza Galleria: 25 euro
ore 21:00
Acquista il biglietto: https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1972187&set=T&car=&ide=1174&prv=hmp
Web: www.teatrorfeo.it
Info. 099 453 3590 – 329 077 9521