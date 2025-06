Essere genitori nel 2025 significa affrontare sfide nuove ogni giorno. Tra tecnologia, emozioni, scuola, social network e relazioni familiari, molti si domandano se esista un modo “giusto” di fare il papà o la mamma. Venerdì 20 giugno alle 18:30, a Grottaglie, si terrà un incontro molto atteso con Davide D’Alessio, Life Coach e formatore, per parlare di educazione, relazioni e crescita personale: un evento pensato per genitori, nonni, zii e per chiunque abbia a che fare con le nuove generazioni. Ma andiamo con ordine.

Grottagli, Genitori 3.0: esiste davvero un manuale?

Cercasi manuale per genitori disperatamente

Quando nasce un figlio, non ci viene consegnato nessun libretto d’istruzioni. Ogni bambino è un universo unico, e ogni genitore affronta questa avventura con emozioni contrastanti: gioia, paura, amore, incertezza. Come si fa a capire se stiamo facendo bene? La risposta, spesso, è: non lo sappiamo, ma ci proviamo con tutto il cuore. Proprio come spiegato in questo articolo su come affrontare le paure, il primo passo è ammettere di non sapere tutto, e cercare il confronto.

Chi sono i Genitori 3.0?

Il termine “Genitori 3.0” indica una nuova generazione di adulti che si approccia alla genitorialità con strumenti moderni e uno sguardo più consapevole. Sono mamme e papà che usano app per gestire i compiti scolastici, leggono libri di pedagogia su Kindle, e seguono percorsi di educazione genitoriale online. Ma soprattutto sono adulti che riconoscono i propri limiti e che cercano di crescere insieme ai figli.

Le nuove sfide educative del nostro tempo

Mai come oggi, educare è diventato complesso. Le nuove tecnologie, i social network e le dinamiche familiari sempre più fluide impongono ai genitori di aggiornarsi continuamente. Le parole d’ordine sono: ascolto, empatia, fermezza e dialogo.

L’incontro con Davide D’Alessio

Venerdì 20 giugno alle 18:30, a Grottaglie, si terrà un evento dedicato a chi ogni giorno si confronta con il ruolo educativo: genitori, educatori, zii, nonni. Davide D’Alessio, Life Coach, guiderà un momento di riflessione e confronto aperto, dal titolo “Genitori 3.0 – E il manuale? Qualcuno l’ha visto?”. Non si parlerà solo di teorie, ma di esperienze vere, difficoltà quotidiane e soluzioni concrete. Un’occasione per sentirsi meno soli e scoprire che le risposte, spesso, arrivano proprio dalla condivisione.

Crescere insieme: un percorso condiviso

Essere genitori non è una gara alla perfezione, ma un viaggio continuo di crescita, individuale e collettiva. Più che di risposte, abbiamo bisogno di domande giuste: come possiamo crescere figli felici? come possiamo lavorare sulle nostre fragilità? come possiamo farlo insieme? La comunità, la condivisione, i momenti di confronto – come l’evento di giugno – sono la risposta concreta a queste domande.

Partecipare a incontri come questo significa abbracciare l’idea che non si è mai soli in questo cammino. E che anche se il manuale non esiste, possiamo scriverlo insieme, una pagina alla volta.