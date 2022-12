Dal 27 al 31 dicembre, in via Mignogna, potrete assistere agli spettacoli di burattini dell’antica famiglia d’arte Ferraiolo che porta avanti l’antica arte dei burattini in giro per l’Italia e per il mondo, attiva dai primi del ‘900.

Una grande e bella iniziativa del Natale a Taranto.

3 repliche al giorno (una al mattino alle ore 11, due al pomeriggio alle ore 17 ed alle ore 18,30), tranne sabato 31 dicembre (solo replica mattutina) e domenica primo gennaio (solo le due repliche pomeridiane).

INGRESSO LIBERO

Nell’ambito di “E ti vengo a cercare… anche a Natale”, una serie di eventi natalizi rivolti ai bambini, il Crest ha il piacere di presentare il teatro dei burattini di Adriano Ferraiolo & figli

📅 Da Martedì 27 Dicembre a Venerdì 30 Dicembre in via Mignogna (tra corso Umberto e piazza Immacolata) andranno in scena tre spettacoli giornalieri alle ore 11:00, 17:00 e 18:30. Mentre Sabato 31 Dicembre ci sarà soltanto lo spettacolo mattutino alle ore 11:00 e Domenica 1 Gennaio andranno in scena soltanto gli spettacoli pomeridiani alle ore 17:00 e alle 18:30

🆓 Tutti gli spettacoli sono gratuiti e aperti a grandi e piccini

🌟 Un’occasione straordinaria per vedere all’opera la storica famiglia Ferraiolo di Salerno, attiva dai primi del ‘900

🏔️ I Ferraiolo sono tra i maggiori esponenti dell’antica arte dei burattini nonché Maestri riconosciuti, in Europa e non solo, per il loro repertorio che adatta al teatro di figura e di animazione testi scelti della grande commedia tradizionale napoletana

🙏🏻 Il Teatro dei Burattini Ferraiolo è una proposta del Crest, d’intesa e con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Taranto e della Regione Puglia