Non è uno spettacolo per bambini, ma un vero e proprio show teatrale capace di coinvolgere, sorprendere ed emozionare spettatori di ogni età. Il Gran Galà della Magia di Taranto si prepara a tornare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Orfeo, dove domenica 22 marzo alle ore 18.30 andrà in scena la quarta edizione di un evento che, negli anni, ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Prosegue infatti con grande interesse la prevendita dello spettacolo, diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del calendario artistico cittadino. Un evento che ha dimostrato, sin dalle prime edizioni, di non essere destinato esclusivamente ai più piccoli, ma di rappresentare un’esperienza completa, capace di affascinare anche gli adulti, grazie alla qualità degli artisti, alla cura scenica e alla forza evocativa dell’illusionismo contemporaneo.

Il Gran Galà della Magia conferma inoltre la sua forte vocazione solidale: anche quest’anno la manifestazione è organizzata a favore dell’associazione S.I.M.BA. ODV, impegnata nel sostegno ai bambini ospedalizzati del SS. Annunziata di Taranto, trasformando lo spettacolo in un’occasione concreta di solidarietà e partecipazione.

Sul palco del Teatro Orfeo saliranno artisti di assoluto rilievo nazionale e internazionale, a partire dall’ospite d’onore Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent, protagonista di uno spettacolo capace di unire tecnica, comicità e grande coinvolgimento emotivo, in grado di conquistare spettatori di tutte le età. Insieme a lui si esibiranno performer come Victor Magic, Mr Big e Franky Mathew, in uno show diretto da Roberto Muci e presentato da Max Dile, in un susseguirsi di illusioni, effetti scenici e momenti spettacolari pensati per un pubblico adulto e familiare.

Alla base del successo della manifestazione c’è la visione e l’organizzazione di Mago Maraldo e Magica Emy, che insieme al Teatro Orfeo di Taranto, guidato dai fratelli Luciano ed Adriano Di Giorgio, hanno costruito negli anni un evento capace di crescere e affermarsi come una delle produzioni artistiche più originali del territorio.

“La magia non è solo per bambini – sottolinea Mago Maraldo – ma è un’arte teatrale capace di parlare a tutti. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico uno spettacolo di qualità, capace di emozionare e lasciare un ricordo autentico, come accade nei grandi eventi internazionali».

I biglietti sono già disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo e online sul circuito TicketOne, con prezzi accessibili a partire da 5 euro, una scelta che consente a chiunque di vivere una serata speciale, all’insegna dello stupore e della meraviglia. Il Gran Galà della Magia di Taranto si conferma così non solo come uno spettacolo, ma come una vera esperienza teatrale, capace di dimostrare che la magia, quando è arte, non ha età.