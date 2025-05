Il pugilato giovanile arriva a Taranto. La tappa del criterium ai Giardini Virgilio di domenica prossima. Dopo lo svolgimento del 4^criterium giovanile regionale della scorsa domenica 11 maggio al Palazzetto Alfonso Taralli di Foggia, alla quale ha partecipato una componente del settore giovanile della Pugilistica Quero, finalmente domenica prossima toccherà alla città di Taranto ospitare l’evento itinerante tanto amato dai baby-pugili tarantini.

Sarà l’importante tappa conclusiva dei criterium giovanili quella che il 18 maggio, con inizio alle ore 10.00, la società sportiva di pugilato tarantina organizzerà ai Giardini Virgilio, l’ultima valevole come qualificazione alla Coppa Italia Giovanile del 21 e 22 giugno a Roseto degli Abruzzi.

Un momento importante per la città di Taranto, che quest’anno rientra nel programma “città europea dello sport” e che, significativamente, la Quero – Chiloiro, – in procinto di organizzare le consuete manifestazioni pugilistiche agonistiche all’aperto nel territorio locale, come il Trofeo Masseria Ruina e il Trofeo Città di Taranto, – ha voluto incentrare

proprio sul settore giovanile, spesso trascurato o sottovalutato nell’ambito della noble art, sebbene sia proprio il cuore pulsante nella formazione tecnica dei giovani atleti e di quel fair play che da sempre distingue gli atleti della Quero-Chiloiro.

Il pugilato sarà presente con la Quero-Chiloiro anche alla manifestazione sportiva giubilare indetta dall’Arcidiocesi di Taranto e da Don Gino Romanazzi che si svolgerà sabato 17 maggio, con raduno alle ore 9.00 in Piazza Garibaldi a Taranto per poi proseguire nel Pellegrinaggio Giubilare verso la Cattedrale di San Cataldo: un cammino comune di sport e speranza per tutte le realtà sportive del territorio che, giunte alla Cattedrale, riceveranno la benedizione da parte dell’arcivesco e festeggeranno in prossimità della chiesa.