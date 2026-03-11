Giornate FAI di Primavera, visita Palazzo Troilo a Taranto. Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in 400 città di tutta Italia.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani – nel primo fine settimana di primavera – di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Un patrimonio fatto di tesori d’arte e natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono, a cui il FAI dedica ogni anno questa “festa collettiva” pensata per promuoverne la conoscenza, la cura e la tutela, in linea con la missione educativa che la Fondazione porta avanti da oltre cinquant’anni.

Grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, saranno visitabili a contributo libero centinaia di luoghi d’arte, storia e natura da nord a sud della Penisola, spesso poco conosciuti e valorizzati, molti dei quali solitamente inaccessibili: dalle ville ai castelli, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dai laboratori artigiani alle aree naturalistiche, passando per teatri, collezioni d’arte e siti produttivi.

Partecipare alle Giornate FAI di Primavera è dunque un’occasione per scoprire e apprezzare il patrimonio che ci circonda e un modo concreto per contribuire alla sua tutela e valorizzazione, poiché ad ogni visita si potrà sostenere la missione della Fondazione con una donazione.

Le Giornate FAI sono eventi di raccolta fondi: partecipare a ogni visita con una donazione significa sostenere la missione della Fondazione. In caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito. Chi ha la tessera FAI o fa la tessera direttamente in loco, ha diritto all’accesso prioritario.

Visita Palazzo Troilo a Taranto

Il Palazzo Troilo sorge nella parte alta dell’isola della Città Vecchia di Taranto in posizione privilegiata, affacciando sulla piazza della Cattedrale, proprio di fronte al monastero di Santa Chiara, oggi Tribunale per i Minorenni. L’edificio, di proprietà del Comune di Taranto e recentemente oggetto di un’intensa opera di restauro, sarà destinato ad essere contenitore culturale oltre che sede operativa del Comitato Organizzatore della XX edizione dei “Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026”.

L’attuale edificio risulta essere la fusione di tre diverse unità, un tempo autonome. Il nucleo originale risale alla fine del XVI secolo. Il palazzo, inizialmente proprietà dell’antica famiglia Montefuscoli, passò nelle disponibilità del marchese di Lizzano Nicolò Chiurlia che, a sua volta, dopo il 1706 lo vendette al marchese di Fragagnano Francesco Maria dell’Antoglietta. Nel 1737 il palazzo fu venduto alla famiglia Troilo per 2500 ducati. Gli Appartamenti principali del primo piano furono conservati integri fino al 1899 successivamente furono frazionati in diverse unità. II secondo piano rimase padronale fino al 1930 anno in cui venne anch’esso diviso in piccoli appartamenti.

L’edificio che vediamo oggi è il risultato di pesanti rimaneggiamenti avvenuti nel corso dei secoli; testimonianze del nucleo più antico sono uno scudo nobiliare e una monumentale trabeazione conservate in quello che doveva essere l’atrio di accesso agli appartamenti del primo piano. Già alla fine del XVII secolo si ebbe un primo importante intervento con l’inserimento della cappella, ancora oggi perfettamente conservata, che presenta decorazioni a stucchi leggeri ed eleganti. All’inizio dell’Ottocento risale la scala ad arcate con ringhiere in ferro battuto, mentre la costruzione del secondo piano e il totale rifacimento della facciata si ebbero nel 1840 ad opera di Francesco Troilo.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Durante le Giornate FAI di Primavera avremo l’opportunità di ripercorrere le antiche sale del Palazzo Troilo intrecciando le vicende costruttive del palazzo con quelle delle famiglie che lo hanno abitato e che hanno partecipato a scrivere la storia della città di Taranto. Avremo modo anche di apprezzare il moderno lavoro di restauro operato dall’Amministrazione Comunale che destinerà gli spazi del palazzo non solo a contenitore culturale, ma anche a sede di attività commerciali come bar e bookshop che contribuiranno alla sostenibilità economica della struttura. Estremamente interessante sarà la visita al piano di copertura sistemato con una singolare area a verde e dal quale si potrà godere di un inedito affaccio sulla cattedrale di San Cataldo.

Testo scritto da Delegazione FAI Taranto

VISITE A CURA DI Liceo “Vittorino da Feltre” Taranto; ITES “Pitagora” Taranto; Liceo “Archita” Taranto; Liceo “Galileo Ferraris” Taranto.

ORARI Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

DURATA VISITA 40 minuti