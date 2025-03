Giornate FAI di Primavera: visita il Santuario della Madonna Delle Grazie a San Marzano di San Giuseppe

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI in 400 città, grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni.

Un appuntamento entrato ormai nelle agende e nei cuori degli italiani, caratterizzato da una straordinaria partecipazione popolare – più di 13 milioni di visitatori in 32 edizioni – segno di quanto sia riconosciuta la missione educativa del FAI, che dal 1975 si impegna a raccontare e valorizzare le meraviglie e i tesori nascosti che ci circondano, promuovendone la conoscenza, la cura e la tutela da parte della collettività.

Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura che quest’anno coincide con il cinquantenario della nascita del FAI. Un traguardo importante, che verrà celebrato con l’apertura di 750 luoghi speciali, da nord a sud della Penisola, molti dei quali insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e valorizzati, a cui si potrà accedere grazie a visite a contributo libero. Ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

Grazie al FAI, ad aprire le porte e a svelare le loro storie inedite e inaspettate saranno palazzi, ville, castelli, teatri, luoghi dell’educazione, chiese e collezioni d’arte, esempi di archeologia industriale e siti produttivi, ma anche laboratori artigiani, fari, cantieri navali e persino un piccolo aeroporto civile, a cui si aggiungeranno itinerari in borghi storici, percorsi in aree naturalistiche, orti botanici e parchi urbani e speciali visite sul tema della sostenibilità. Verranno inoltre riaperti alcuni luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni.

Le Giornate FAI di Primavera chiuderanno la Settimana Rai dedicata ai Beni Culturali in collaborazione con il FAI dal 17 al 23 marzo. L’evento si svolgerà con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura e di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Grazie di cuore alle 133 Delegazioni, 106 Gruppi FAI, 94 Gruppi FAI Giovani e 14 Gruppi FAI Ponte tra culture, e a tutti i volontari attivi in Italia. Un ringraziamento anche ai 16.000 Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti dal FAI nel loro territorio, sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della loro comunità. Ringraziamo infine in modo speciale i proprietari delle centinaia di luoghi aperti in aggiunta ai nostri Beni e le amministrazioni comunali che hanno accolto questa iniziativa.

Giornate FAI di Primavera: visita il Santuario della Madonna Delle Grazie a San Marzano di San Giuseppe

Il Santuario sorge a circa 3 km dal centro abitato di San Marzano di San Giuseppe, la più grande comunità Arb’resh’ d’Italia, sulla strada provinciale che porta a Grottaglie. La chiesa è inserita in una lama caratterizzata dalla presenza di numerose grotte di varie dimensioni che si aprono sui costoni.

Come spesso accade per edifici di culto di così antica fondazione, le notizie riguardanti il Santuario sono rare e dai tratti leggendari. La costruzione della chiesa ipogea avviene, a partire dell’XI secolo, in due periodi: il primo fino al secolo XV probabilmente con la dedicazione a San Giorgio e il secondo dal XVI secolo fino ai nostri giorni, dedicato alla Madonna delle Grazie.

Una leggenda narra di una contesa sul luogo sacro tra gli abitanti di San Marzano e quelli di Grottaglie, che si risolse in favore dei sammarzanesi perché era verso il “katundo” (trad: “paese” nell’antica lingua Arb’resh’ ancora parlata dagli abitanti del posto) il luogo verso cui erano rivolti gli occhi della Vergine.

Oggi l’ipogeo ha una forma approssimativamente quadrangolare e non risponde agli schemi bizantini a causa di adattamenti per la conformazione della roccia. Le mura sono caratterizzate dalla presenza di segni che inducono a un mutevole scenario spaziale e liturgico. Infatti ci sono tre accessi diversi, oggi ristrutturati: due che si affacciano sulla lama e uno che collega l’ipogeo con la chiesa soprastante. L’elemento principale è l’affresco della Vergine con Bambino al quale fu attribuito un significato miracoloso. Inizialmente l’affresco era limitato esclusivamente al volto di Maria e del Bambino mentre in tempi più recenti si è risaliti alla raffigurazione completa.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Attraverso la visita in Giornate FAI scopriremo le tappe storiche che hanno caratterizzato la costruzione del Santuario e come esso sia intrinsecamente legato agli abitanti non solo di San Marzano, ma anche dei comuni limitrofi. Testo scritto da Delegazione FAI Taranto

ORARI Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 17:00 (ultimo ingresso 17:00); Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:00 – 16:30 (ultimo ingresso 16:30)

LUOGO NON ACCESSIBILE, il percorso di visita non è fruibile a causa di barriere architettoniche che impediscono l’accesso al luogo