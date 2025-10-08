Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna uno degli appuntamenti più amati e attesi del calendario culturale italiano: le Giornate FAI d’Autunno, giunte alla XIV edizione. A Taranto potrai visitare Palazzo di Città. Promosse dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, le Giornate rappresentano un grande evento di partecipazione collettiva, occasione di scoperta, conoscenza e sostegno al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

In tutta Italia saranno 700 i luoghi aperti al pubblico in 350 città, tra palazzi storici, giardini, aree naturali, complessi religiosi, siti industriali e militari solitamente non accessibili o poco conosciuti. Anche la Puglia partecipa con numerose aperture, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare autentiche gemme del territorio, lontane dai circuiti turistici più battuti.

Giornate Fai d’Autunno: palazzo di Città a Taranto

Il Palazzo di Città è la residenza municipale situata nel centro storico di Taranto. Esso si erge nella scenografica Piazza Castello, prospiciente l’ingresso del maniero aragonese ed affiancato da un lato dal lungomare Vittorio Emanuele II, dall’altro dalla zona archeologica del tempio dorico di età arcaica.

Il Palazzo di Città fu progettato dall’architetto Davide Conversano, autore tra l’altro del piano urbanistico del Borgo, e costruito fra il 1864 e il 1869. Fu edificato sui resti della cosiddetta “Residenza del Capitano”, edificio del XVI secolo fortificato con quattro torri angolari, nel quale risiedeva il Capitano, governatore militare della città e rappresentante della corona spagnola, coadiuvato nell’amministrazione da un Consiglio Comunale che veniva eletto secondo delle procedure estremamente complesse. Nel 1929 furono eseguiti dei necessari lavori di consolidamento che apportarono anche delle modifiche al prospetto principale che fu soprelevato per consentire l‘installazione dell’orologio.

L’imponente edificio si caratterizza per i connotati tipici dell‘eclettismo umbertino, riscontrabile anche in diversi altri palazzi coevi del Borgo. All’interno, in corrispondenza dei portoni (uno dei quali è ormai chiuso), un arco detto “Arco del Governatore” attraversa l’intero palazzo, mettendo in comunicazione Piazza Castello con l’interno del Borgo Antico, mentre le ampie scalinate conducono nell’elegante Salone degli Specchi posto al primo piano, e nella Sala Consiliare posta al secondo piano, oltre che agli uffici amministrativi che godono tutti di un suggestivo panorama.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Il percorso partirà dalla suggestiva Piazza Castello, dove gli Apprendisti Ciceroni racconteranno la storia millenaria di Taranto attraverso le trasformazioni che la piazza ha subito nel tempo. Una particolare attenzione verrà dedicata alla storia del tempio arcaico del quale permangono le due famose colonne doriche. Una volta all’interno del palazzo, la visita degli ambienti di rappresentanza e non sarà lo strumento per conoscere le vicende costruttive del palazzo stesso e il funzionamento dell’Istituzione Municipale.

VISITE A CURA DI

Apprendisti Ciceroni di Liceo Aristosseno, Liceo Battaglini, Liceo Artistico V. Calò Taranto.

INDIRIZZO Piazza Castello, 1, TARANTO, TA

ORARIO Sabato: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00) Domenica: 10:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

NOTE PER LA VISITA parcheggio interdetto su tutta l’area di Piazza Castello, a causa di lavori di rifacimento stradale. LUOGO ACCESSIBILE L’impegno del FAI L’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI territoriali, coinvolge ogni anno migliaia di volontari, in particolare i giovani, confermando la vocazione educativa e civica della Fondazione. Le visite, a contributo libero, permettono di sostenere la missione del FAI: promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio italiano, affinché la bellezza diventi strumento di crescita culturale e civile. L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.giornatefai.it. L’edizione 2025 assume un significato speciale, poiché coincide con i cinquant’anni dalla nascita del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, insieme ad Alberto Predieri e Franco Russoli. Cinque decenni di attività dedicata alla salvaguardia dei luoghi d’arte e di natura, ma anche alla costruzione di una coscienza collettiva fondata sul rispetto per il paesaggio e la memoria. Le Giornate FAI d’Autunno si inseriscono nella più ampia campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. Ogni contributo, anche simbolico, rappresenta un sostegno concreto alla cura dei beni culturali italiani. Gli iscritti al FAI – e chi si iscriverà durante l’evento – potranno usufruire di accessi prioritari e aperture dedicate, condividendo un progetto collettivo che unisce tutela, educazione e impegno civile.

L’edizione 2025 gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e delle Regioni e Province autonome italiane, e si avvale della collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa, che hanno concesso l’apertura di luoghi simbolo, insieme al Fondo Edifici di Culto e alle Forze Armate.

Tra i partner che rendono possibile la manifestazione, si segnalano Dolce & Gabbana, Groupama Assicurazioni, Seda International Packaging Group, Despar, Ferrero, ITA Airways e Ferrarelle Società Benefit, realtà che condividono con il FAI i valori di italianità, sostenibilità e tutela delle eccellenze territoriali. Un ringraziamento speciale va anche alla FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che collabora con il FAI per promuovere forme di mobilità dolce e sostenibile, in armonia con il paesaggio.

Fondamentale è poi l’impegno della rete territoriale del FAI, composta da 19 Direzioni regionali, 134 Delegazioni, 112 Gruppi FAI, 94 Gruppi FAI Giovani e 18 Gruppi FAI Ponte tra culture, oltre ai 9.000 Apprendisti Ciceroni – studenti che, formati dai loro docenti, accompagnano i visitatori nei luoghi aperti, vivendo un’esperienza educativa e civica unica.

Le Giornate FAI d’Autunno 2025 si concluderanno con la Settimana di sensibilizzazione Rai dedicata ai beni culturali, in programma dal 6 al 12 ottobre. La Rai, Main Media Partner dell’evento, racconterà la bellezza del patrimonio italiano attraverso tutti i canali televisivi, radiofonici e digitali, in collaborazione con Rai per la Sostenibilità ESG, confermando il proprio impegno nella diffusione della cultura e della consapevolezza ambientale.

In tutta la Penisola, i cancelli di ville, chiese, giardini e palazzi torneranno ad aprirsi per accogliere cittadini e turisti in un’esperienza di conoscenza e condivisione. Le Giornate FAI d’Autunno sono, ancora una volta, un invito a guardare l’Italia con occhi nuovi: un gesto di fiducia verso il futuro, fondato sulla bellezza, sulla memoria e sulla partecipazione collettiva.

In Puglia saranno 37 i siti visitabili. Per consultare l’elenco: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=puglia.